El relato de las víctimas de perros en Novillo, entre Salta y Pellegrini: “Alguien tiene que hacer algo”

Este jueves en el programa El Reporte de la Tarde, Jacobo y Alejandra relataron lo que les tocó vivir luego de que perros sueltos en Novillo, entre Salta y Pellegrini los atacaran.

Hace 10 días, Jacobo fue lastimado por perros de esa zona, que le provocaron graves lesiones. Hoy pudo contar su situación tras ver la publicación de La Opinión en la que Alejandra denunció un episodio similar.

“Esto fue ayer, yo salía de trabajar y no lo vi al perro. Me salió de atrás y me agarró de atrás. Es un perro que llega al asiento de la bicicleta”, dijo Alejandra, que resultó herida en el muslo derecho. En el Hospital, constataron que no era profundo.

Por su parte, el incidente de Jacobo tuvo consecuencias mayores una noche que se dirigía a a buscar su vehículo en una cochera de esa calle.

“Eran las 04.30 de la mañana, yo fui a buscar la camioneta, los perros no me dejaron, me sacaron corriendo, yo corro para calle Pellegrini, en ese momento me caigo porque la pierna izquierda se me endurece y ahí me muerde uno de los perros y vinieron los otros y me siguieron atacando”, aseguró.

El hombre pudo levantarse y constatar que tenía excoriaciones en el cuerpo producto del impacto contra el pavimento y tras estudios médicos constataron que se había desgarrado. “Desde ese día a la fecha, no he podido ir a trabajar”, puntualizó.

Pero eso no era todo. Un fuerte dolor en la zona de las costillas hizo sospechar a los doctores, que finalmente descubrieron otro problema. “El golpe despertó una arenilla en los riñones”, aseguró.

Ambos esperan que desde el Gobierno tomen acciones al respecto, para darle una solución a los perros y a su dueño, a quienes los vecinos tienen identificado y que vive en situación de calle.