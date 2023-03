El regreso de Cecilio paralizó al Concejo Deliberante, que este martes tiene sesión extraordinaria

A las 8.05 de este lunes ingresó al Concejo Deliberante la nota firmada por el intendente Cecilio Salazar en la que comunicó al cuerpo que a partir del día de la fecha levantaba su licencia para reasumir en el cargo.

Publicidad

La situación generó un cimbronazo político, no sólo porque como dijo el propio Cecilio, “Ramón se enojó” con la decisión, sino porque además implica las renuncias a disposición de todo el gabinete y un “relanzamiento de la gestión” que, claro, involucra a los ediles del oficialismo.

Los concejales del bloque Frente de Todos que preside Juan Cruz González se reunieron en las oficinas de la bancada, con la presencia de la presidenta en uso de licencia, Mónica Otero, quien llegó, según revelaron en los pasillos, para colaborar en la resolución del problema generado en la última sesión, donde proclamaron por error un empate en la votación de una abstención.

“Nosotros no vamos a hacer declaraciones, eh”, advirtió Rosa Celié a La Opinión mientras estaban de reunión. En los pasillos del Concejo era todo movimiento, iban y venían, pero a las comisiones no fueron. No hubo quórum para las reuniones y en una esperaban al secretario de Gobierno y de Desarrollo Económico, Martín Baraybar, pero no asistió.

Hasta Tamara Vlaeminck, que por su cargo en Anses va poco al Concejo Deliberante, estuvo este lunes en el edificio. A Juan Cruz González se lo vio salir hacia Obras Públicas para dialogar con Javier Silva, a quien convocaron para el martes en el marco del pedido de informe de Florencia Sánchez por el conflicto con Arcor por los terrenos de las 84 viviendas.

El Concejo Deliberante sesionará este martes a las 10.00 de manera extraordinaria. La presidenta interina, Rita Leguizamón, convocó al cuerpo con un orden del día que tiene como único tema la nota de reintegro al cargo de intendente enviada por Cecilio Salazar, que no debe votarse sino sólo darle ingreso formal.

Todo indica que esta sesión extraordinaria será la última que conduzca Rita Leguizamón desde la presidencia, puesto que el regreso de Mónica Otero a la conducción del cuerpo es inminente. Se sabía: cuando Cecilio volviera a la intendencia, la presidenta del HCD haría lo propio en el Poder Legislativo local.

Otero estaba de licencia desde fin de año, cuando dejó la presidencia para hacerse cargo del Ejecutivo ante el descanso anual del interino Ramón Salazar. Luego de esos 15 días al frente del Gobierno, en los que tuvo diferencias con Fabián Rodríguez, no volvió al Concejo, puesto que, empleada municipal, tenía acumulados muchos días de vacaciones.