El radical kirchnerista Leandro Santoro confía en que Marcos Arana sea candidato

“Acá lo que se necesita son liderazgos e ideas claras, proyectos, programas, gente que quiera pelear; no solamente caras bonitas. Por darle demasiada pelota al marketing terminamos como terminamos; yo creo que la Argentina va a tener que madurar. Lo que tenemos que poner en la Casa Rosada es un compatriota, una compatriota que defienda el interés nacional”, dijo Leandro Santoro al responder a las preguntas de la periodista Betty Rodríguez en el Bar Butti.

La reunión estaba pactada para las 11 de la mañana y entre los principales dirigentes locales radicales que componen ese espacio, estuvo el Comodoro del Club Náutico, Marcos Arana. La línea que a nivel nacional lidera Leopoldo Moreau espera que Arana se decida y lidere una lista o componga la del espacio kirchnerista en la ciudad para atraer a quienes están cada vez más distantes del proyecto de Cambiemos y pasaron por las filas de la Unión Cívica Radical.

Dijo además que el radicalismo encuentra sus ideales en las propuestas de Unidad Ciudadana, que muchos de los proyectos o políticas que se aplican desde este partido serán las mismas que aplicaría el radicalismo que acá se encuentran muchas de sus bases y que por eso hoy el radicalismo y los radicales se encuentran tan cercanos.

Entre las frases más improtantes que dejó está la enumeración de los líderes sindicales, sociales y políticos que entienden que la ex presidenta es la mejor candidata. "Yo creo que la única dirigente política que tiene condiciones de agrupar una primera minoría para hacerle fuerza a la derecha que es un bloque fuerte de poder, es Cristina. Pero no creo que su candidatura determine el armado, creo que si aparece una persona que reúne más condiciones que ella para construir una mayoría, Cristina ya anunció que no va a ser obstáculo, dará un paso al costado y acompañará. Ella tiene una responsabilidad por estas horas muy importante por lo que le vamos a pedir que revea la situación y se postule como candidata”, remarcó.