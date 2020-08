El protocolo de la pesca, habilitada desde el lunes 24: "Poder volver al río se recibió con alegría", admitió Gonzalo Castagnola

La pesca deportiva y recreativa es uno de los deportes permitidos a partir del próximo lunes 24 de agosto y, en ese marco, el presidente del Departamento de Pesca de La Liga Deportiva Sampedrina (LDS), Gonzalo Castagnola, dialogó con Sin Galera sobre cómo será el retorno de una de las actividades individual al aire libre que habilitó la Provincia de Buenos adhiriéndose a la Decisión Administrativa 1518/2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros del gobierno de la Nación.

"En enero, febrero, era inimaginable estar pasando por esto, hace unos meses no nos podríamos imaginar estando más de 150 días lejos del río", admitió el referente de la cartera que organiza la actividad en el partido. Y añadió: "Para nosotros poder volver al río ya es un avance y es algo que se recibió con muchísima alegría".

Castagnola, que el viernes remitió una nota al gobierno local para que se incluya la disciplina, habló previo a que la Municipalidad publique el protocolo oficial por lo que admitió que todavía lo desconocía y que estaba aguardando que se dé a conocer para poder, a su vez, estudiarlo y compartirlo con el fin de que se cumpla. Entre las disposiciones más relevantes, sobresale que se podrá pescar en horario diurno en la costa de ríos, arroyos, lagunas y estanques o embarcado al 50% de la capacidad del transporte, siempre con barbijo o protector facial.

Además, en la pesca de costa debe respetarse un mínimo de cinco metros entre cada pescador y los menores de 12 años tienen que estar acompañados de un mayor; no se permitirá el ingreso de personas ajenas al partido de San Pedro para su práctica; en el caso de los kayaks sólo se habilitarán individuales.

Como propietario de un comercio de venta de indumentaria deportiva y artículo de pesca y, también, presidente de la Cámara de Turismo del Centro de Comercio, Gonzalo Castagnola referenció a la actividad comercial del rubro tras el permiso para su reactivación: "La actividad comercial es algo de lo que todavía no se ha hablado, tampoco se ha expresado la cuestión de los guías de pesca y demás. Yo publiqué ayer en mis redes que se habilitaba la pesca desde este lunes y la verdad que mucha gente me consultó si ya podían venir, obviamente mi respuesta fue que no, y no pensaría tampoco en hacerlo de otra manera".

Mientras la pesca estuvo prohibida más de cinco meses por la cuarentena, hubo ciudadanos que violaron la norma y lo hicieron sobre todo en río y arroyos, situación que Castagnola reconoció como cierta. Si bien desde el lunes se podrá practicar bajo reglamento, el referente de la actividad destacó la importancia de respetar el protocolo y de que Prefectura controle para que no se vuelva a prohibir por la aparición de casos positivos de COVID-19: "Es un proceso muy largo y hay que dar pasito a pasito, sabemos de otros lugares que se apresuraron y después de una semana de habilitar la pesca, tuvieron que retroceder, y acá no queremos que pase eso".