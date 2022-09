El productor al que le robaron plantas de naranja apuntó a la Justicia tras la liberación de los delincuentes

El viverista Aldo Sagrera volvió a ser blanco del accionar delictivo luego de que anunciara públicamente que, cansado de los robos, no volvería a plantar naranjas.

El personal del Comando de Prevención Rural detuvo este jueves a una pareja con antecedentes penales a quienes lograron atrapar tras haber robado 19 plantas de naranja de 80 centímetros del campo de Sagrera.

Eran un joven de 27 añs y una chica de 23. Ella tenía orden de requerimiento judicial por delitos cometidos cuando era menor de edad. Tras el secuestro de las plantas y del Fiat 147 en el que se movilizaban, el Juzgado interviniente ordenó su libertad.

“Esto no se corta, los muchachos de la policía hacen un trabajo espectacular, pero no sé dónde se pierde después”, dijo Sagrera este miércoles en Radio Cuarentena y apuntó al accionar de la Justicia, que ordenó la inmediata liberación de los delincuentes.

“La Policía Rural hace un buen trabajo, Tenorio es un chico que quiere trabajar muy bien, se preocupan, pero el tema es la puerta giratoria”, se quejó Sagrera y reveló que las plantas que le robaron tienen tres años de crecimiento.

“Los muchachos de la Policía hace un gran trabajo, yo lo quiero destacar, no es fácil para ellos y los veo, pasan a cada rato, si ven algo intervienen, no es que no se dedican”, señaló el productor.

“Esas plantas valen 2 mil pesos cada una y te llevan 20 como si fueran un chupetín”, graficó el viverista.

Sagrera dijo que en el campo están “vacunados contra esto” y advirtió: “Cuando venga el durazno, imaginate, vamos a tener que luchar mucho, que la patrulla nos ayude”.

“Lo que pasas es que donde hay que dar la puntada final no se da”, reclamó y agregó: “Si los agarran y les dicen váyanse a su casa muchachos, bueno, antes de mañana los tengo de vuelta”.