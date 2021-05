El PRO cuestionó el pase a Fase 2 y el Gobierno respondió: “Esta situación es grave y se está llevando la vida de gente”

El PRO local cuestionó la decisión gubernamental, tomada entre Municipio y Provincia, de bajar a San Pedro a Fase 2 para intentar reducir la cantidad de contagios de coronavirus COVID-19 luego del incremento de casos, la cantidad de fallecidos y la aparición de la denominada cepa británica.

Para el partido político de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, cuya máxima representación local es la mesa que preside Mabel Prado e integran los concejales Juan Pablo Ruozi y Damián Lafalce, las restricciones impuestas con una “absurda metodología de aislamiento masivo que ha llevado a la pérdida de empleo genuino, cierre de comercios, quiebra de Pymes y como resultado el aumento de la pobreza en porcentajes alarmantes.

En el comunicado se preguntaron por qué el Gobierno local no amplió instalaciones de terapia intensiva, por qué no contrató más profesionales de la salud o por qué no se acopiaron tubos de oxígeno. En Radio Cuarentena, el miércoles, la presidente de la mesa local del PRO, Mabel Prado, amplió los conceptos.

“No es solamente por la decisión de pasar a Fase 2, ya tuvimos un encierro de ocho meses con solo 100 casos, podría haberse mejorado el sistema de salud y seguimos igual”, señaló Prado, arquitecta, abogada y prestadora turística.

La flamante conductora del PRO local advirtió que “si vamos a cortar la circulación desde las 20.00 a las 6.00 y desde esa hora está todo el mundo en la calle, entonces algo está fallando” y cuestionó: “Hay una inoperancia total y nosotros sufrimos las consecuencias, aparte el esfuerzo siempre es nuestro”.

Consultada respecto de por qué el PRO nunca hizo estos planteos en el Concejo Deliberante, donde tiene al menos dos representantes miembros de la mesa local, Jan Pablo Ruozi y Damián Lafalce —Pelletier, Claverini y Tiramonti no participan—, respondió: “Yo no soy concejal, no lo sé, pero sí sé lo que podemos hacer la ciudadanía: exigirles un pedido de informes, exigir lo que los concejales no hacen”. Prado recordó que este jueves hay sesión y señaló: “Supongo que lo harán, espero que lo hagan”.

En la misma emisión de Radio Cuarentena, el secretario de Gobierno, Silvio Corti, respondió al comunicado del PRO y a los conceptos vertidos por Prado y consideró que “en este momento todo el arco político debería estar hablándole a la sociedad sobre la situación complicada que estamos viviendo e instándola a que esta situación grave la peleemos entre todos”.

“Es la única salida, no depende solamente del Gobierno imponer medidas, sino también la sociedad debe acatarlas y tener una responsabilidad individual, que lamentablemente en el día a día viene fallando”, señaló Corti.

El funcionario sostuvo que “no sólo se amplió la capacidad de respiradores sino que estamos incluso por encima de otros municipios, lo que no significa que eso alcance” y que también contrataron profesionales pero “no hay más, en ningún lado”.

“Lo que se debe mirar es qué medidas podemos tomar para que la cantidad de contagios no supere la capacidad de atención del sistema, porque ampliarlo infinitamente es imposible materialmente”, señaló Corti.

“Hay mucha gente que tiene dudas y está disconforme con las decisiones que tomamos. Yo no quiero hacer una polémica de esto, no me parece momento de poner a la política por encima de lo que debemos poner, que es trabajar juntos, hablarles con claridad a la gente, decirles también lo que hace mal. Nosotros hemos puesto la cara siempre, diciendo lo que podemos hacer como Gobierno y lo que le reclamamos a la sociedad y muchas veces no ha hecho”, analizó el secretario de Gobierno.

En ese sentido, señaló: “Hay cosas que no se pueden achacar al intendente o a su equipo de Gobierno. Ha sido pura y exclusivamente responsabilidad individual de algunas personas. Luego, cada cual puede opinar lo que quiera, lo que creo es que en esta etapa debemos ponernos todos de cara a la sociedad y pedirle un gran esfuerzo para que nos cuidemos, porque esta situación es grave y se está llevando la vida de gente, es dolorosísimo y no hay nada que podamos hacer para salvarla si no enfrentamos entre todos esta situación”.