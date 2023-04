“El pasillo de calle San Lorenzo es una chanchada”

#276 reportó: “El pasillo de calle San Lorenzo al 2020 es una chanchada de la forma que está. No tiene iluminación y la Coopser no hace caso a los reclamos. Vivimos peor que unos animales dentro del barro. Cuando llueve se hace imposible salir del barrial y por las escaleras menos, están todas rotas hasta el último escalón. Ya estamos cansados de que vengan, miren y prometan y no hacen nada. Los chicos no pueden salir a la escuela y los que trabajan y se van a la madrugada se les hace muy difícil salir”.