El niño de 9 años lesionado de un gomerazo perdió la visión del ojo

Este miércoles en el programa Radio Cuarentena, Gabriela, la mamá del niño de 9 años que fue operado luego de recibir un gomerazo, indicó que finalmente perdió la visión de su ojo izquierdo y que continúa recuperándose en el Hospital de Niños de La Plata

“La situación fue un claro ataque. Los chicos del barrio andan siempre con gomeras”, aseguró la mujer del hecho que ocurrió el domingo, cuando el niño fue agredido por un adolescente de 15 años, quien disparó con una gomera una piedra que impactó en su ojo izquierdo.

Tras lo ocurrido, la madre del chico contó que se acercó para hablar con el padre del agresor. “Le comenté lo que había pasado, pero me dijo que mi hijo se lo merecía porque era un nene altanero y mal educado”, señaló la mujer al borde de las lágrimas. “Le dije: ‘Loco, no me rompió un vidrio: le sacó un ojo a mi hijo”, agregó Gabriela para graficar la situación.

La problemática afecta al barrio entero y se profunda a tal punto de que los vecinos deben tapar sus ventanas para evitar daños. “Esto es tierra de nadie”, sentenció Gabriela y apuntó que “la gomera sólo sirve para destruir y romper”.

En tanto, el menor continúa recuperándose luego de una larga operación llevada a cabo en el hospital de niños Sor María Ludovica de La Plata, donde evaluaron que perdió la visión del ojo lesionado. Sobre esa condición, la mamá del chico señalo que tiene miedo que “discriminen a su hijo”. “Yo me siento en la cocina, me tapo el ojo izquiero y no es lo mismo. La vida de él cambió”, explicó.

El caso quedó asentado en la Fiscalía de Menores de San Nicolás, que abarca, además de la ciudad cabecera, a Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes y Capitán Sarmiento.