El motociclista que huyó tras accidente en Villa Igoillo se comunicó con la joven lesionada y le dio “el seguro”

La joven de 21 años que el sábado protagonizó un accidente en el barrio Villa Igoillo logró, tras su publicación en Facebook que dio a conocer La Opinión, que el motociclista que participó y huyó de la escena se ponga a disposición luego de amenazarla con una “denuncia penal”.

El hombre se contactó nuevamente con ella vía telefónica el miércoles y le dio los datos del seguro de su rodado. “Este sujeto, que todavía no sé quien es, me llamó de vuelta, me dijo que no quería saber nada conmigo y que se iba a hacer cargo el seguro. Me llamó cuando estaba en la Comisaría, me dejó el seguro y me dijo donde tenía que ir”, detalló quien sufrió una fractura en su clavícula izquierda y traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

A su vez, se lamentó: “Sinceramente no quería que se haga cargo de la moto sino de lo que había pasado. Creo que las intenciones hablan mucho de cada persona. Si no hubiese tenido seguro, el me hubiese acompañado y preguntado si necesito algo. Yo tuve que hacer esa publicación viral para que cada persona me ayude y 200 personas me lo compartieron”.

El siniestro ocurrió el 13 de febrero entre las 16.30 y 17.30 en Molina al 400. Tras el impacto, el conductor huyó de la escena sin asistir a la mujer que se llevó la peor parte. La víctima, que también circulaba en moto, logró observar que el muchacho se movilizaba en una “Honda Wave negra” y llevaba “la caja de mensajero”, detalles que describió en el posteo que hizo el martes para pedir ayuda y dar con su paradero.