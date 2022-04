El mensaje de aliento de Sebastián Estévez a Candela Raviola tras bajarse de Rosario 2022: “Son situaciones de las cuales los grandes salen fortalecidos”

Mientras Candela Raviola todavía mastica bronca por haberse tenido que bajar de los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, que se llevarán a cabo entre el 28 de abril y 8 de mayo, a raíz de un problema de salud, su entrenador en Pescadores, Sebastián Estévez, le dedicó un mensaje de aliento a través de la red social Facebook en el que sintetizó con altura los traspiés que puede sufrir un deportista de alto rendimiento que durante meses se prepara para una competencia y, por un imprevisto, no puedo hacerlo.

“El deporte de alto rendimiento implica, a veces, que, habiéndote preparado durante tiempo para un evento, para lograr un objetivo, surja un imprevisto a último momento, que te impida estar presente”, expresó el experimentado profesor que entrena a Raviola desde niña, luego de sus primeros pasos en la escuela de natación del club donde se formó con Daniela Villa. Y agregó: “Son situaciones cargadas de bronca, desilusión, de las cuales los grandes salen fortalecidos, aprenden, y vuelven a brillar con una luz que enceguece”.

El posteo, que se publicó acompañado de una foto de la atleta, recibió varios comentarios, entre ellos el de los padres de Candela quienes son un sostén imprescindible en su desarrollo como deportista y están a su disposición. “Es solo un tropezón para volver por todo. Candu una vez más, esta también pasará”, manifestó su mamá, Jimena Mansilla. Su papá, Juan Raviola, expresó: “Es solo un parate, está tomando envión para que cuando salga a las pistas volará mas alto”.

La sampedrina no será parte de la Selección Argentina en Rosario 2022 porque le detectaron un quiste en la zona abdominal y debe ser intervenida quirúrgicamente. “Me lo detectaron hace unos dos días. Hice todo lo posible para poder ir igual pero duele y por eso no voy a poder ir”, dijo este jueves a La Opinión la deportista de Pescadores, quien todavía no tiene fecha para la operación.

Candela Raviola era una de las nadadoras en la nómina de la delegación nacional que tiene 376 personas entre atletas (353), entrenadores y miembros del staff del Comité Olímpico Argentino (COA) e iba a competir en las tres pruebas de espalda (50, 100 y 200 metros) más las postas 4×100 metros combinados femenina y mixta en la pileta de Newell’s Old Boys.

Sin Raviola, el combinado argentino de natación contará con Magdalena Portela, Mainque Mujica, Valentina Castro (Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester); Julia Christen, Emma Bertotto, Candela Giordanino (Unión de Santa Fe), Iara Villalba (Olimpo de Bahía Blanca), Martina Urguelles, Chiara Medun (Regatas de Rosario), Dante Nicola y León Driussi (Unín de Santa Fe), Valentín Almada (Independiente de Zárate), Francisco Vullo, Matías Santiso (Vélez Sarsfield), Agustín Francos (River Plate), Ulises Saravia (Once Unidos de Mar del Plata), Martiniano Montero, Sebastián Méndez y Fernando Arce.

Será la primera vez en la historia de los Juegos Suramericanos de la Juventud que no compite un atleta sampedrino. Rosario 2022 será la tercera edición del evento que lleva adelante la Organización Deportiva Suramericana (Odesur). Los primeros en 2013 en Lima, Perú, y allí Agostina Cappelletti integró la selección nacional de canotaje y logró la medalla de oro en K1.

En Santiago, Chile, 2017 San Pedro tuvo dos representantes, también en canotaje: Valentín Rossi y Rebeca D’Estéfano. El varón obtuvo el primer puesto en el K1 de la rama masculina y la mujer, por su parte, se quedó con la medalla de plata en la misma modalidad pero de damas.