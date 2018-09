El Juez de Faltas ya trabaja en la Secretaría de Economía, para “cuidar la plata, fundamentalmente”

El sábado Sin Galera reveló en exclusiva los cambios de gabinete que están confirmados en el gobierno de Cecilio Salazar: el Juez de Faltas, Fabián Rodríguez, jurará como nuevo secretario de Economía y Hacienda; y Paola Basso, exdirectora de Asesoría Letrada durante la gestión Barbieri, asumirá como subsecretaria de Legal y Técnica a cargo de la Dirección de Personal.

Rodríguez confirmó su asunción y el lunes empezó a trabajar en la transición, junto al secretario interino y director de Rentas, Hernán Abatángelo, quien tras casi un año como reemplazo de Mario Sánchez Negrete, de licencia médica, volverá a su cargo original.

Desde el lunes, el abogado está instalado en la Secretaría de Economía junto a Abatángelo, cuya salida del cargo tiene dos versiones: una que indica que solicitó dejar Hacienda para dedicarse exclusivamente a Rentas; otra, que su gestión se desgastó porque su perfil no es político y en las últimas reuniones sobre el Presupuesto 2019 los roces con otros funcionarios fueron importantes.

Fabián Rodríguez dijo a La Opinión que la transición implica ir poniéndose al tanto de los detalles, “tomando el día a día que lleva la gestión y el cargo” y que en eso está trabajando con el actual interino, al que reemplazará. Informó que el intendente le pidió trabajar sobre el Presupuesto del año que viene y que esa tarea ya está en marcha.

“Hay tres puntos sobre los que estamos trabajando, pero todavía no los vamos a dar a conocer. Hay variables que todavía no podemos delinear porque dependemos de Provincia”, señaló y estimó que es probable que deban pedir prórroga para entregar el paquete de ordenanzas, cuya fecha de ley es el 31 de octubre.

Consultado acerca de qué le pidió Salazar, respondió: “Cuidar la plata, fundamentalmente. Lo que tenemos es escaso y necesitamos optimizar los recursos en todos los ámbitos”.

El funcionario reveló que todavía no está decidido cómo será su salida del Juzgado de Faltas. Aunque una opción es que solicite licencia, aseguró: “También puedo pedir la renuncia. No vine a San Pedro a anquilosarme en ningún cargo, para mí renunciar no es un inconveniente”. En cualquier caso, la danza de nombres para ocupar la silla que deja vacante ya comenzó.

Rodríguez sabe que tiene por delante un desafío importante en Economía. “Como desde el principio, en lo que pueda ayudar en la gestión de Cecilio, estoy disponible para lo que sea”, dijo al respecto y agregó: “Entiendo que esto es delicado e importante y, como en todo lo que se me ofrece, voy a tratar de dar lo mejor”.

El abogado tiene buen vínculo con el resto del gabinete. Es un hombre de Cecilio pero también de Ramón Salazar y a ellos responde, directamente. En Palacio hay quienes quieren ver en esta decisión el fin del poder que alguna vez tuvo en el gobierno el grupo Pro que comandaban Sánchez Negrete y Sergio Rosa.

Juez de Faltas desde que a fines de febrero de 2016 el Concejo Deliberante aprobó su postulación, Fabián Alberto Rodríguez es un abogado domiciliado en Capital Federal, graduado en 2005 en la Universidad Argentina John F. Keneddy y especializado en Derecho Penal en la UBA. Como penalista, el caso más conocido en el que le tocó actuar fue el del exboxeador Rodrigo “La Hiena” Barrios, cuando representó a la familia de la víctima fatal del accidente provocado por el deportista.

Durante 1998 y 2000 fue auditor en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) entre 1998 y 2000. Luego, ya recibido como abogado, se desempeñó entre 2007 y 2011 en Osprera, la obra social de los trabajadores rurales, cuyo vicepresidente es el intendente Salazar.

Desde el Tribunal de Faltas, Rodríguez se caracterizó por una férrea aplicación del Códigovigente, sobre todo ante la decisión política del intendente de poner un nuevo cuerpo de inspectores de tránsito en la calle, en su primer año y medio de gestión.