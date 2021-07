El joven apuñalado el domingo permanece estable y un menor de edad se presentó como agresor

Desde el domingo por la madrugada, Agustín Ruiz, de 23 años, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital, donde ingresó tras recibir tres puñaladas que afectaron sus pulmones.

El joven había sido diagnosticado con coronavirus COVID-19 a través de un test rápido y luego, informó su hermana a La Opinión, el análisis PCR arrojó resultado negativo.

“No despertó pero permanece estable. Se pudo entrar a verlo. Quizás en dos días ya lo puedan pasar a sala porque salió un poquito de peligro, gracias a Dios va bien”, contó la hermana de Ruiz.

En la Comisaría, un hombre de 48 años se presentó con su hijo de 17 para ponerlo a disposición de la Justicia porque el adolescente confesó haber sido el autor de las lesiones de arma blanca que sufrió Ruiz el domingo por la madrugada en Bozzano y Manuel Iglesias.

Aunque las primeras versiones indicaban que Ruiz iba en bicicleta y fue “atacado de la nada”, el adolescente que reconoció la autoría contó que tenían una disputa de larga data y que esa madrugada mantuvieron una riña.

Producto del enfrentamiento, el menor resultó herido en una mano y Ruiz recibió tres puntazos en la espalda, de los cuales dos fueron a dar uno en cada pulmón.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil no tomó ningún temperamento contra el joven de 17 años puesto que no hay ningún testigo que avale sus palabras respecto de la autoría y que la víctima todavía no está en condiciones de ofrecer testimonio.