El intendente interino Ramón Salazar confirmó que el secretario de Economía coordinará el gabinete

Este martes, el Concejo Deliberante aprobó la licencia por cuestiones de salud para Cecilio Salazar y su hijo Ramón, secretario de Coordinación del gabinete y primero en la línea sucesoria, asumió como intendente interino, en principio hasta el 11 de febrero.

"Anoche hablé con él, me comentó que se habia ido a Buenos Aires para que le vean la pierna, porque la tenía un poco inflamada, me dijo que todavía no se iba a poder operar", señaló el primer concejal de la lista de Juntos por el Cambio a La Opinión tras asumir como jefe comunal suplente.

"Estuvimos hablando de trabajo", señaló Ramón Salazar para graficar que su padre seguirá de cerca la gestión, a pesar de la convalescencia y la intervención quirúrgica a la que debe someterse a raíz de una doble fractura de peroné que sufrió cuando descendía del Ministerio de Salud de la Nación.

El concejal a cargo del Poder Ejecutivo de manera transitoria y mientras dure la licencia del intendente electo en octubre pasado informó que Cecilio Salazar le "está pasando las reuniones previstas para que lo pueda reemplazar" en la agenda del mes en el que estará fuera del cargo.

Consultado sobre la Secretaría de Coordinación, Ramón Salazar señaló que "la va a tener en principio Fabián Rodríguez", el secretario de Economía, y agregó: "Vamos a ver si ponemos otro secretario o alguien que me reemplace o si seguimos así mientras dure la licencia".

Ramón Salazar regresó de vacaciones el lunes y todavía como secretario de Coordinación del gabinete viajó a La Plata junto al secretario de Gobierno, Silvio Corti, para mantener una reunión con la ministra de Gobierno de Axel Kicillof, Teresa García.

"Estuvimos hablando bastante con la ministra, nos atendió muy bien, hablamos de varios temas, nos fue derivando con los distintos ministros para que los podamos profundizar", dijo Ramón Salazar, que además de Corti contó en la reunión con la presencia de la diputada provincial del partido Fe, Natalia Sánchez Jáuregui.

"Ya ha tenido conversaciones personales, telefónicas, y tenía pensado reunirse con él", dijo Ramón respecto de la relación institucional que su padre mantiene desde el 10 de diciembre con el nuevo gobernador bonaerense, Axel Kicillof.