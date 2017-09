El inspector que volcó un móvil en la subida del Náutico iba a 17 km por hora

Tras el accidente en el que un inspector de la Direccón de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad volcó un Toyota Etios de la flota municipal cuando subía por la bajada del club Náutico, el secretario de Coordinación del gabinete, Ramón Salazar, aseguró que habrá un sumario y "medidas importantes" por el tema.

"Vamos a abrir un sumario. Es un hecho sumamente grave. No podemos creer cómo pudo volcar un auto", dijo Salazar, quien reveló que el sistema de monitero a través de GPS que tienen los móviles arrojó que el chofer que volcó circulaba a apenas 17 km por hora.

"Uno no entiende como hizo para ir a 17 km por hora y volcar el auto. Evidentemente se debe haber distraído, algo debe haber pasado", dijo el funcionario y aseguró: "Se va a abrir un sumario, se le va a tomar declaración y sin dudas que se van a tomar medidas importantes, porque no se puede permitir una cosa así".

"Nos ha costado mucho esfuerzo, hace mucho que el Municipio no podía comprar vehículos, esto cuesta mucha plata, mucho esfuerzo, gestiones del intendente, que se mata laburando y no puede ser que nos vuelquen un auto", señaló el secretario de Coordinación.

Ramón Salazar dijo que su padre, el intendente, estaba "realmente muy mal, muy molesto con el tema" y adelatntó que "es probable" que al trabajador "se lo suspenda provisoriamente mientras se desarrolla el sumario" que instruirán en Asesoría Letrada.

"Los vecinos hacen un gran esfuerzo para pagar los impuestos todos los meses, no alcanza para todo lo que hay que hacer y ahora tenemos que hacer un gasto que no teníamos previsto. Cualquiera puede tener un accidente, pero me parece que esto va un poco más allá, no es que se le cruzó alguien, el cordón no se le va a cruzar", se quejó el funcionario.