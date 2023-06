El incómodo momento que vivió el León Talense en la previa del show de Rodrigo Tapari

El lunes en el marco del show de Rodrigo Tapari en 30 y Algo, Agustín Cáceres presentaba su show cuando la actitud de una persona del público causó el enojo de familiares y amigos del joven, apodado “el León Talense”.

Mientras se encontraba en el escenario, una persona en primera fila le pidió que se acercara. Cuando Cáceres se agachó para escuchar lo que decía, el sujeto prendió un encendedor a centímetros de sus partes íntimas.

La secuencia quedó grabada en un video. Por fortuna, la situación no pasó a mayores y el joven talense pudo continuar con su espectáculo.

“Se ve que le molestaba ver un hilo que le sobresalía de la costura del pantalón de Agustín, como le puede pasar a cualquiera. Más allá de todo esto me parece una falta de respeto total y una broma de muy mal gusto, aparte ¿con què necesidad de prenderle un encendedor? Agustín esta TRABAJANDO, señores”, reclamó una familiar del artista.

Desde la organización del evento, por su parte, repudiaron el hecho. “Lamentable suceso que pasó este lunes esperando el show de Tapari. Este señor llama al cantante y le enciende un encededor en los genitales”, informó Claudio Riva. Además, señaló que gracias a las cámaras pudo ser identificado y que se le prohibirá la entrada a los bailes en ese recinto.

Consultado por su estado tras el episodio, el cantante dijo a La Opinión: “Había quedado un poco desorientado porque no entendía, ya que en ese momento estaba encandilado con las luces de colores y no me di cuenta de que había hecho eso. Al terminar el show, mi familia me comentó de lo que había pasado y pude ver en los vídeos lo que hizo este hombre. Más que nada es para que no vuelva a suceder y doy gracias a Dios que no pasó a mayores”.

“La verdad a esa gente les deseamos mucho, mucho amor. Y ojalá hayan salido bien bendecidos y sepan de ahora en adelante ponerse en el zapato del otro y pensar antes de largar toda su mala honda. Agustín, tu familia valora tu esfuerzo, tu predisposición y tus ganas de seguir en esto que tanto amas y vamos a estar siempre firmes ahí apoyándote”, le dedicó su familia al artista riotalense que el domingo había brindado su show en la Peña Patria.