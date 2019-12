El gobierno quiere cobrar $ 455 cada mil vehículos que pasen por el peaje de Zárate a través de una nueva tasa

En la ordenanza fiscal presentada en el paquete de Presupuesto 2020 por el gobierno municipal aparece una tasa nueva, novedosa en toda la región y de la que se espera alguna polémica tras su aprobación en el Concejo Deliberante.

Se llama "tasa por explotación de vías de acceso rápido (autopistas) y tiene como contribuyente sujeto del gravamen a las "empresas concesionarias de las vías de acceso rápido al partido", en este caso la ruta nacional Nº 9, cuyo tramo que atraviesa San Pedro corresponde a la firma Corredor Panamericano I, desde 2018.

Según el proyecto de ordenanza fiscal en su artículo 250, que dispone la creación de esta tasa, el hecho imponibles "estará constituido por la cantidad de vehículos que traspasen las cabinas de peaje de Zárate — Ruta Nacional N° 9 (KM 94,58) — Provincia de Buenos Aires".

La tasa es por "los servicios brindados por seguridad, salubridad, limpieza, higiene, servicio de emergencia y mantenimiento de vías de acceso a la autopista", por los que el gobierno quiere cobrar un canon a la empresa concesionaria.

Según el proyecto de ordenanza impositiva, el costo a pagar por Corredor Panamericano I será de 455 pesos por cada mil vehículos que pasen por la cabina de peaje de Zárate en cualquiera de sus dos sentidos, con la posibilidad de que el gobierno modifique el valor "en concordancia con los incrementos que el gobierno nacional o orovincial dispusiera para los valores de peaje" en el futuro.

La norma es novedosa en la zona y en la ruta nacional 9, pero tiene antecedentes en la autopista Buenos Aires - La Plata, donde al menos dos municipios dispusiern una tasa de explotación de vías de acceso rápido para que la empresa concesionaria les pague un canon de acuerdo a la cantidad de vehiculos que pasan por su territorio.

Uno de los casos es el municipio de Avellaneda, donde gobierna el kirchnerista Jorge Ferraresi, que antes de su mandato creó la tasa para cobrar por cada vehículo que pase por el peaje Dock Sud y hasta dispuso un monitoreo propio para calcular lo que la empresa debe pagar

Otro caso es el de Ensenada, cuyo intendente, también kirchnerista, Mario Secco, también tiene una medida similar, aprobada con el argumento de que la presencia de la autopista obliga al municipio a mantener constantemente calles adyacentes, así como la presencia de bomberos del distrito ante un accidente en la autopista.

La propuesta es polémica y en algunos casos hay antecedentes de planteos judiciales por parte de las empresas respecto de la constitucionalidad de la tasa que ahora San Pedro pretenderá implementar, una vez que el Concejo y la Asamblea de Mayores Contribuyentes haya tratado los proyectos de ordenanzas fiscal e impositiva.

Una vez aprobada la norma, el Municipio buscará que Corredor Panamericano I entregue una declaración jurada de vehículos que pasan por la cabina de peaje de Zárate para calcular el monto a cobrar. Si prospera, los distritos vecinos también podrían plantear una ordenanza similar.

La raíz del reclamo hay que buscarla en el gobierno de Mauricio Macri, que favoreció a las empresas al quitar de las condiciones de contratación la obligación de que contrataran servicio de emergencias, lo que recayó sobre los municipios.

En diálogo con La Opinión, el secretario de Economía, Fabián Rodríguez, explicó que la empresa concesionaria anterior, Cinco Vial "tenía previsto en su pliego el servicio de ambulancia, pero Corredor Panamericano I, la nueva empresa, dispuso que los municipios deben acarrear ese costo: ante cada accidente, los sampedrinos debemos enviar una ambulancia".

"Intentamos un acuerdo con la empresa, porque nos perjudica, un accidente nos deja sin un servicio de ambulancias. No hubo caso, por eso impulsamos este planteo. No hubo forma de contactarse y desde el Ministero de Transporte nos informaron que no son muy afectos a pagar tasas municipales, pero entendemos que deben pagar", aseguró el funcionario.

El planteo del gobierno es que ante un accidente, además del personal de Salud, debe disponerse personal de Tránsito para colaborar con seguridad, y que el mantenimiento que el Estado local brinda a los caminos adyacentes también deben tenerse en cuenta, así como Bomberos, que aunque son voluntarios, perciben ayuda municipal

En el cálculo de recursos y gastos 2020, el Presupuesto propiamente dicho, no hay estimación ni proyección alguna de recaudación a través de esta tasa, lo que implica, en principio, un error y, por cierto, bastante difícil de subsanar, porque implicaría tener que reordenar todo el expediente.

El gobierno no tiene estimaciones precisas, pero en Palacio se habla de que podrían recaudar entre 20 y 30 millones de pesos. Para llegar a ese monto anual, deberían pasar entre 120.000 y 180.000 vehículos por día por el peaje de Zárate.

Fabián Rodríguez sabe que la empresa quizás interpongan un recurso administrativo o judicial contra la norma. "Pero la decisión política está", aseguró a La Opinión. También sabe que la ordenanza local impulsará a los municipios vecinos a sancionar una similar. El planteo de inconstitucionalidad será un ataque probable a la norma por parte de la firma.

La empresa Corredor Panamericano I es una sociedad anónima constituida por Helport S. A., Panedile S. A., Eleprint S. A. y Copasa S. A. Gestionan la concesión del Corredor Vial E por licitación PPP (Participación Público Privada) desde el 1 de agosto de 2018.

Tiene su cargo la administraicón, reparación, mejora, conserva, ampliación, remodelación y explotación de 389.41 km constituidos por la ruta nacional N° 9 desde Campana hasta Rosario.