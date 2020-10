El Gobierno provincial rechazó el pedido para reabrir gimnasios en San Pedro

Los gimnasios en San Pedro deberán seguir cerrados porque la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires respondió negativamente el sábado el petitorio para que puedan funcionar con personas que presenten prescripción médica.

La decisión la confirmaron a La Opinión el secretario de Gobierno, Silvio Corti, y el director de Coordinación, Hernán Contreras, quienes se mostraron molestos por la situación que era previsible teniendo en cuenta que el partido está en la Fase 4 del aislamiento y el rubro están permitido en la 5.

En la solicitud que envió el Gobierno local tras reunirse con propietarios de gimnasios el 1 de octubre, se esgrimieron las razones por las que los gimnasios necesitan reabrir teniendo en cuenta que desde el 20 de marzo están cerrados. Además, se adjuntaron protocolos y notas que se recibieron en Pellegrini 150.

El Gobierno Provincial rechazó el pedido de apertura de los gimnasios en San Pedro

A nivel local, por necesidad, hay gimnasios que están trabajando en sus locales y en espacios públicos al aire libre a pesar de que está prohibido. Otros, en tanto, sólo lo hacen con clases virtuales desde hace casi siete meses.

Curiosamente, aunque la situación sanitaria en el Conurbano de Buenos Aires no es menos crítica que en los municipios del interior de la provincia, Axel Kicillof anunció el fin de semana que desde el 19 de octubre los gimnasios van a poder reabrir en esos partidos, aunque dependerá de que la curca de contagios descienda y se desocupen camas. Esa medida, tal adelantó el gobernador pero que todavía no se graficó en el Boletín Oficial, no incluye a San Pedro.