El gobierno convocó a municipales, que anunciaron paro para jueves y viernes

ATE y el Sindicato de Trabajadores Municipales anunciaron un nuevo paro por 48 horas, que cumplirán este jueves y viernes, luego de que en las puertas de la Municipalidad pidieran ser recibidos por el gobierno y los convocaran para mañana a las 13.00.

Con acatamiento dispar, los municipales hicieron paro martes y miércoles y volverán hacerlo en las próximas 48 horas, según resolvieron en una asamblea frente al Palacio municipal, donde la presencia de trabajadores municpales no era importante.

La movilización de esta semana contó con referentes sindicales de la FESIMUBO y de ATE provincia. Desde seccionales del conurbano y la zona norte de la provincia de Buenos Aires aportaron presencia para engrosar la columna que marchó hasta la sede gubernamental local.

"Lo que nos transmitió fue que el Ejecutivo nos recibiría mañana a las 13.00. Le dijimos que no, que necesitamos una respuesta, para no irnos con las manos vacías. Le pedimos que la reunión sea ahora, sino no nos va a quedar otra que volver a plantear medidas de fuerza", dijo Gustavo Gauna de ATE, antes de votar el paro.

"Queremos que nos atiendan, necesitamos respuestas. Si no nos atienden, haremos asamblea y la semana que viene haremos paro", había dicho Juan Cruz Acosta desde el STM. Luego votaron hacer paro este jueves y viernes, lo que implica 96 horas en total para esta semana.