El fin de semana largo deportivo

El fin de semana largo llega con una agenda deportiva cargada en la que se incluye varias actividades entre las que se destaca la presentación de la primera de básquet de Náutico como local en busca de mantener el invicto en el Clausura de la Asociación Zárate-Campana (ABZC).

Además, Tiro Federal visitará a Varela Junior en la segunda división de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Los Andes y el Celeste afrontarán la última jornada de la Asociación de Hockey del Oeste (AHO), al menos ocho atletas estarán en la tradicional Maratón de Buenos Aires y se cerrará el Panamericano de velocidad de canotaje en el que tres palistas locales son parte del equipo argentino.

Por último, la Liga Deportiva Infantil (LDI) programó dos jornadas del Clausura y la flota de Náutico cerrará su incursión en la Semana de Buenos Aires donde también compite Julio Alsogaray.

-Esteban Peralta, Viviana Gómez, Cristian González, Marcelo Saccá, Pedro López, Jorge D'Andrea, Mariano Vecchio y Cristian Novo afrontarán el domingo la tradicional Maratón de Buenos Aires (42 kilómetros) que recorrerá las calles de Capital Federal.

-La primera división de Náutico recibirá el sábado a las 20.00 a Tempestad de San Antonio de Areco en la séptima fecha de la zona C del Clausura de la Asociación Zárate-Campana (ABZC). El Celeste marcha invicto y con una victoria encaminará su clasificación a los playoffs.

-El lunes las inferiores de Náutico visitarán a Independiente de Zárate en la 12ª jornada de la Copa de Oro de la ABZC.

-El equipo de mayores de 45 años de Mitre visitará el martes a las 21.30 a Atlético Baradero en una nueva fecha del campeonato que lleva adelante la ABZC.

-Hoy desde las 22.00 en el gimnasio del Estadio Municipal se llevará a cabo una velada con tres peleas profesionales y seis amateurs. El evento es organizado por Gox Gym Vargas.

-Gonzalo Carreras, Melina Sánchez y Brenda Rojas culminarán el domingo su participación con Argentina en los Panamericanos de velocidad que se están desarrollando en Ibarra, Ecuador.

-El sábado tendrá lugar la segunda fecha del Clausura de la Liga Deportiva Infantil (LDI) con once duelos. Se enfrentarán Atlético-Sportivo, Alsina-Costa Azul y Rivadavia-Fundición en la zona A; Central Córdoba-Independencia e Independiente de Río Tala-San Roque en la B; General San Martín-Pescadores, Villa Igoillo-El Tanque y Racing-Mitre en la C; y Agricultores-Defensores Unidos, Castro F.C.-América y Los Andes-El Porvenir en la D. No tendrá actividad Paraná.

Además, el lunes se desarrollará la cuarta jornada en donde se medirán Costa Azul-Atlético, Sportivo-Rivadavia y Fundición-Alsina (A); San Roque-Central Córdoba y Paraná-Independiente de Río Tala (B); El Tanque-General San Martín, Pescadores-Racing y Mitre-Villa Igoillo (C); y América-Agricultores, Defensores Unidos-Los Andes y El Porvenir-Castro F.C. (D). Quedará libre Independencia.

-América enfrentará el lunes a las 16.00 a Don Bosco de San Nicolás en la octava fecha del Clausura de la Asociación de Balonmano del Norte de Buenos Aires (As.Bal.Nor.). El Sabalero va por su segunda victoria en fila.

El sábado se disputará la última fecha del campeonato de la Asociación del Oeste (AHO) donde Náutico visitará a Racing de Chivilcoy y Los Andes recibirá a Sports de Pergamino. Los encuentros comenzarán a las 10.00 con séptima y continuará con sexta, quinta y primera.

-El sábado desde las 8.00 tendrá lugar en la pileta de Pescadores un encuentro de escuelas en el que participarán diferentes clubes de la zona.

-Tiro Federal visitará el sábado a las 15.30 a Varela Junior en el juego correspondiente a la 23ª fecha del campeonato de segunda división de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). El conjunto biguá acumula cinco derrotas en fila.

-Náutico visitará el sábado a Riberas del Paraná de Villa Constitución en la 16ª fecha del certamen que lleva adelante la Asociación Nicoleña (ANV). Se enfrentarán en U13, U15 U17 y primera femenina mas U15, U17 y U19 masculino. El lunes ambos clubes se cruzarán nuevamente pero en el gimnasio José Geoghegan.

-La flota de Náutico y Julio Alsogaray cerrarán entre el sábado y lunes su participación en la semana de Buenos Aires. El fin de semana pasado los timoneles celestes y el olímpico compitieron en las primeras regatas.