El fin de semana de Carlos Tévez en San Pedro: Junto a otros futbolistas, pescó, comió asado y jugó al truco

Boca Juniors, Corinthians de Brasil, en Inglaterra West Ham, Manchester United con Cristiano Ronaldo y Manchester City; Juventus, Boca otra vez, Shanghái Shenhua de China y vuelta a Boca. En total, 25 títulos. Entre medio, dos mundiales y cuatro copas América con la Selección Argentina y Lionel Messi. Eso hizo Carlos Tévez en su carrera como futbolista lo que lo ubica como uno de los más importantes de la historia del país y con su sola presencia en lugares donde no frecuenta habitualmente, los revoluciona.

Ese no fue el caso de San Pedro el fin de semana del 10 y 11 de octubre porque, hasta después de que La Opinión dio a conocer su estadía, fueron muy pocas las imágenes que trascendieron y los vecinos que estuvieron con él y se fotografiaron no aportaron testimonios. En parte, se debió a que en el partido no está permitido el turismo y, a sabiendas de que es oriundo del Área Metropolitana de Buenos Aires, birló los controles que realizó la Municipalidad en el marco de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

Sin Galera habló con Adrián "Pingüino" Álvarez que el propietario de Isla Bonita que es donde estuvo Tévez junto con amigos entre los que sobresalieron Pablo Migliore (exarquero de Boca, entre otros clubes) y Fernando Tobio (ex-Vélez y Boca quien actualmente está en Toluca de México) y dio detalles de cómo llegó y qué hizo ese sábado y domingo.

"Me contactó a través de otro amigo de él que se está haciendo una cabaña en la isla. Es un amigo de él del barrio Fuerte Apache. Lo llamó a él, le preguntó dónde estaba y le dijo acá en la 'Isla Bonita' y le dijo 'bueno ahora voy'. Se quería morir su amigo cuando le dijo eso. No teníamos nada preparado. Se le ocurrió en el momento. No fue algo armado, vino a pasear y quería venir la familia. Tenía miedo que la gente lo acose. Yo llevo gente a pescar continuamente y un tipo me dice 'ahora viene Carlitos', '¿qué Carlitos?' le dijo, 'que venga', 'Carlitos Tévez', me dice. Ya venían con todo, Carlos trajo de todo, con todo armado. Ellos vienen y no quieren que se entere nadie", indicó Álvarez quien en varias imágenes que se publicaron en redes sociales está junto al Apache.

Y admitió: "No calculé que iba a venir algún día a San Pedro. Venía justo con un amigo y vino pasar el fin de semana el sábado y domingo, sin la familia. Se filtraron fotos de gente que se sacó en la isla. Quería ver cómo era San Pedro, quedó conforme y quedó en volver. Vino con otros jugadores. Tevez vino en su Audi, los otros también en sus autos".

-Álvarez junto a Migliore, exarquero de Boca.

Además, "Pingüino" detalló qué hizo el capitán del Xeneize en su isla, desde que llegó hasta que se fue: "Llegó el sábado a las 18.00, estuvo hasta la noche y se fue a Buenos Aires. Después volvió al domingo a la mañana temprano, él vive en un country en Pilar. Estuvo pescando, pero no sabe pescar, él sabe jugar al fútbol. Jugamos al truco criollo, a mí no me gusta mucho. Se jugaba de frente a frente y los que estaban tomando algo y perdían tenían que hacer fondo blanco cuando perdían. Ellos trajeron todo para estar tranquilos".

Álvarez reconoció que es el personaje más relevante que recibió y, según su opinión, "es uno de los tipos más importantes del mundo" porque están (Diego) "Maradona, (Lionel) Messi" y, después "Tévez". "Uno lo toma como una persona más sino uno se presiona más. Estamos sin seguridad ni nada, estuvo durmiendo en el piso como cualquiera. He tenido gente importante pero no como él. Además, es el más conocido. Han venido otros y ahora quedó en venir Ramón 'Wanchope' Ábila", añadió.

Por último, señaló que de lo que menos se habló fue de "fútbol" porque los jugadores "están saturados" y, por eso, Tévez estuvo en San Pedro para "comer asado y descansar". Y sobre su isla, recalcó que "lentamente" están armando un "complejo turístico" que próximamente se observará con mayores avances. Lo importante para "Pingüino" es que a Tévez, le gustó y piensa volver.