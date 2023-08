El exconcejal Ferrández, contra el actual Concejo: “No hay que calentar asientos”

Tejido de por medio, el exconcejal peronista Oscar “Ratón Ferrández vio al móvil de Sin Galera en Mansa Lyfe y quiso opinar. Tras analizar la situación, derivada de una ordenanza de concesión, el exedil cuestionó en duros términos al actual Concejo Deliberante.

“Uno cuando es concejal tiene que trabajar para toda la comunidad y no hacerse los desconocidos, que no saben. No hay que calentar tanto asiento y salir a la calle a ver los problemas de la gente”, pidió Ferrández.

El también exfuncionario dijo que quienes ocupan una banca en el cuerpo deliberativo local “algún día comprenderán que uno está para la sociedad, no para nadie en exclusividad”.

En ese marco, consideró que “la gente entra en el Concejo Deliberante y los primeros dos año son para estudiar un poco las ordenanzas y los dos últimos para cobrar por caja, y eso no es lo que corresponde para una ciudad como San Pedro”.

Señaló que la ciudad “está creciendo” y que “hay otras necesidades”. En ese sentido, dijo que los concejales deben “caminarla, ver, urguetear y fijarse que si algo está bien, felicitarlo, pero si está mal, que se aplique la ley”.