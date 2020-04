"Él es inocente, yo me rocié con nafta y me prendí fuego", dijo la mujer cuyo novio está detenido por intento de femicidio

Nadia Antonela Gómez se escapó del Hospital, según ella misma contó, mientras estaba internada recuperándose de las quemaduras que sufrió en un episodio del que ella misma dio dos versiones: una el día del hecho, en la que acusó a su novio, Fernando Palacio, de haberla prendido fuego; y otra que brindó este jueves a La Opinión, en la que aseguró que ella misma se roció con nafta y manipuló un encendedor para provocar el incendio.

El hecho ocurrió el lunes 9 de marzo al mediodía, en una vivienda ubicada en calle Benefactoras Sampedrinas2870, donde vive Fernando Palacio. En el mismo domicilio residen su madre y su hermana María, conocida como "La Chabona", quien estuvo en esta redacción semanas atrás para contar lo que sabía respecto de lo que sucedió ese día.

"Yo no recuerdo que declaré, que dije nada, que firmé papel o que hablé con alguien, nadie me tomó una declaración", dijo Nadia Antonela Gómez. Fernando Palacio está detenido en la Comisaría a la espera de una resolución sobre su situación procesal, imputado por "homicidio en grado de tentativa agravado por violencia de género", es decir intento de femicidio, un delito que tiene una expectativa de pena de prisión perpetua.

La fiscala Viviana Ramós pidió su detención y el Juzgado de Garantías la ordenó a partir del testimonio de la propia Gómez, que el día del hecho lo acusó a Palacio de haberla prendido fuego en el marco de una discusión de pareja. "Yo me olvido de todo desde cuando me subo a la ambulancia. Después no recuerdo nada, yo no estaba en mis cabales. Yo tengo una adicción de la que no puedo salir", dijo ella.

"Ese día habíamos discutido, como toda pareja discute. Él se fue para la pieza y yo vi el bidón de nafta abajo de la mesa, empecé a rociarme y él sintió el olor y se acercó a la cocina, me lo manoteó y me dijo: 'No, nena, ¿qué hacés, estás loca, te querés prender fuego?', pero el no sabía que yo tenía el encendedor escondido en la mano. Cuando el me dijo así, prendí el encendodor en el pecho, donde tenía toda la nafta volcada. Él me sacó el bidón, sino yo me seguía rociando", relató.

Esta versión todavía no la dio ante la fiscala Ramos. "Yo quiero declarar ante la Justicia. Él me salvó la vida", sostuvo Gómez y aseguró: "Esta es la verdad de cómo fue, él es inocente, me salvó la vida".

"Yo estaba bajo sustancias tóxicas, estaba drogada, me tomé 13 tabletas de clonazepam, estaba empastillada, me consumí todo", dijo la mujer, madre de seis hijos, quien señaló que tiene problemas de adicción desde hace alrededor de 10 años. "Yo fui la que me prendí fuego", repitió.

Con Fernando Palacio ya no tiene relación de pareja, pero con él, que está en la Comisaría, intercambió cartas, según contó. "Él es un pibe que jamás me levantó la mano, él me abría la puerta de su casa cuando yo andaba así con el problema de adicción, no me dejaba tirada", dijo.

El defensor oficial Pablo Vaccani asiste a Palacio y la fiscala Viviana Ramos es la que investiga el caso. El Juzgado deberá definir respecto de la prisión preventiva del detenido y para ello deberá tener en cuenta este nuevo relato de Nadia Antonela Gómez, cuando pueda brindarlo ante las autoridades. Todo indica que deberá atravesar pericias psicológicas que evaluarán por qué dio dos versiones de lo sucedido aquel día.

"Desde que caí internada no fui escuchada por nadie ni recibí asistencia de nadie, nadie me llamó, me querían internar en un psiquiátrico y me tenían dopada en el Hospital, por eso me escapé", aseguró. "Él es un pibe trabajador, que no consume. Yo le arruiné la vida a una familia, le jugué una mala pasada por la droga", dijo ella.

"Esto no es arrepentimiento, es la verdad", sostuvo Nadia Antonela Gómez y ratificó que "los hechos fueron así como los estoy contando".