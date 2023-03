El discurso de Ramón en la Fiesta de la Batata, cuando ya había hablado con Cecilio sobre su regreso

El domingo, en Río Tala, antes de que cante El Polaco, el intendente interino hizo uso de la palabra. Ya había hablado con su padre sobre su regreso al Gobierno. "Mientras esté en el Municipio voy a gobernar para la gente, no para los dirigentes. No tengan dudas", dijo y agregó: "Tengo ganas de decir muchas cosas, pero no me gusta criticar a nadie y me voy a guardar algunas cosas".