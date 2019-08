El "Día de Acción por las 2 Vidas" tendrá actividades locales, con marcha hasta la Municipalidad

Este jueves un año del rechazo de la ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el Senado de la Nación, tras obtener voto favorable en Diputados, los grupos autodenominados "provida" celebran el "Día Internacional de Acción por las 2 vidas", que se suma a otra fecha ícono del movimiento antiaborto como el 25 de marzo, "Día del niño por nacer".

La campaña "Salvemos las dos vidas", identificada con el pañuelo celeste y que apareció como respuesta a la campaña nacional por aborto legal, seguro y gratuito, tendrá este jueves movilizaciones en todo el país y en otros puntos del mundo para conmemorar la fecha.

La concentración central será en el Congreso de la Nación a las 18.00. En San Pedro también habrá marcha, convocada por el grupo Familias en Acción, y será a las 18.30. La movilización partirá de 3 de Febrero y Mitre para recorrer el centro y llegar hasta la Municipalidad, donde los recibirá el intendente Cecilio Salazar, como hizo en junio del año pasado, cuando expresó su apoyo a la postura antiaborto en medio del debate legislativo.

Iris Cotera, una de las referentes del grupo Familias en Acción confirmó a La Opinión que el jefe comunal recibirá en el Palacio municipal a la marcha. "Convocamos a los vecinos de San Pedro y las localidadades para decir sí a las dos vidas, sí a la vida. El Día internacional de acción por las dos vidas es un festejo por haber logrado que no se legalice el aborto", explicó.

El grupo Familias en Acción nació conformado por personas "con esta necesidad de luchar por sus hijos, por la vida desde la concepción y para que en las escuelas no se eduque sexualmente con ideología", dijo Cotera.

Consultada al respecto, precisó: "Entendemos que todas las leyes están planeadas para ello y que hay lugares que lo están implementando. Hoy observé a un grupo de docentes en una capacitación de ESI que festejaban gritando con cantitos de que caiga el patriarcado, cosas que nada tienen que ver con la educación sexual biológica que se venía dando".

"Se quieren implementar cosas que no son científicas sino ideológicas. Al mundo lo conocemos así, de madre, padre y familia, no creando diferentes sexos y géneros, estamos en contra de eso, porque no lo vemos natural, es anticientífico y por deseos", sostuvo la docente jubilada, exdirectora de la escuela 6.

"Lo que nosotros decimos es totalmente científico y biológico, no ideológico, decimos sí a la vida desde la concepción, hay otro ser y la mujer no puede decidir por ese otro", aseguró y agregó: "Aun en la violación, hay quue hacer ese sacrificio de pasar esos meses y darlo en adopción, respetando la vida de ese otro ser".

"Esto trasciende lo político y lo religioso, la vida humana es superior, si no respetamos la vida humano no respetamos la dignidad, ese ser es sujeto de derecho y el derecho fundamental es el de la vida", finalizó la integrante del grupo Familias en Acción.