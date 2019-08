El desalojo de una vivienda en General Pueyrredón al 800 sembró dudas en el barrio

Este jueves, antes del mediodía, personal del Juzgado de Paz junto a efectivos policiales procedieron a hacer efectiva una medida de desalojo ordenada contra un joven identificado como Luis Roberto Seguezza, quien ocupaba un inmueble en General Pueyrredón.

Una persona identificada como Federico Curto interpuso el recurso ante la Justicia por "vencimiento de comodato" sin restitución por parte de Seguezza. Al menos eso es lo que dicen las notificaciones que el joven desalojado recibió.

Seguezza contó que Curto y el titular de una inmobiliaria lo "contrataron" para que cuidara la casa hace seis años. "Me prometieron un sueldo, pero nunca me pagaron", dijo. Desde entonces, aseguró, no había tenido comunicación con esas personas, hasta que apareció la orden de desalojo.

Este jueves, la policía llegó y sacó todas las cosas de Seguezza para cumplir con la orden de desalojo. "A mí me contrataron para cuidar la casa, para que no se meta nadie. Firmamos un papel para darme la llave", contó Seguezza.

"Acá era abandono total, había una mugre, una mora, una planta de laurel", contó una señora, que relató antes "vivía un matrimonio con una señora grande, que alquilaban. Cuando la casa quedó sola, se metía cualquiera".

En el barrio sostienen que "la casa no tiene papeles" y que habría sido "donada" por la famila Pérez, "que fallecieron". Por eso, sospechan que toda la situación podría tener un trasfondo relacionado con cuestiones inmobiliarias.