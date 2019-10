El Consejo Federal todavía no homologó los torneos de la Liga Sampedrina porque muchos clubes no tienen personería jurídica

De los 16 afiliados teniendo en cuenta también a los que no compiten en los certámenes de fútbol sólo seis tienen regularizada su situación. Los diez restantes están casi todos en proceso de normalización pero el órgano de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no los aceptó en esa condición y no aprobó los campeonatos. En la LDS hay optimismo respecto a que la situación se aclare aunque no tendrá ningún representante en el Torneo Regional 2020 porque la plaza la obtuvo Sportivo Baradero.