El Consejo Federal estiró la prórroga a Sportivo Baradero para que confirme su participación o no en el Regional 2020

Sportivo Baradero no se rinde y su ilusión de competir en el Torneo Regional 2020 todavía tiene una luz de esperanza. Al mediodía del hoy, día límite de los clubes para confirmar al Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) su ingreso o no en el certamen, La Opinión se contactó con el presidente de la Subcomisión de Fútbol del Lobo, Luis Dulbecco, quien, apesadumbrado admitió que su club no participaría por falta de recursos económicos.

El propio Dulbecco relató el contexto en que el que trabajó y trabaja su grupo desde hace 14 años y no ocultó su malestar ante diferentes situaciones infortuitas que derivaron en esa determinación, entre ellas la nula colaboración de la Comisión Directiva de la institución. Incluso, lamentó que se cortaban cinco años de competencia en el ámbito nacional entre el Argentino C, Federal B y Regional.

Sin embargo, todo cambió en cuestión de horas. Dulbecco se comunicó telefónicamente con un miembro del Consejo Federal y logró que el plazo para confirmar o no la participación se estire hasta el jueves 26 de diciembre. Antes, el 23, la mandamás del fútbol del club de Baradero se reunirá con un importante empresario que tiene intenciones de sumarse como sponsor y puede ser la llave para que el equipo ingrese y represente a la Unión Regional de Ligas (URL) porque se ganó su cupo al ser campeón del Clausura 2018 y Apertura para Primera A 2019.

La decisión del órgano que preside Pablo Toviggino en estirar la fecha límite seis días radica en que la institución no tiene deuda alguna y desde que participa en sus torneos sus resultados fueron favorables. Dulbecco comentó que extraoficialmente el Consejo Federal los ubicó en el Regional en un grupo con dos equipos de San Nicolás y otro de Arrecifes.

Por último, el dirigente con una vasta experiencia contó cómo se afronta económicamente una temporada en el Regional y calculó que para el 2020 se necesitará una inversión de alrededor de $1.400.000 para la primera fase y una ronda de eliminación directa, presupuesto que definió como "bajo" con respecto a los de los demás. "Una vez que uno pasa esas instancias, con la recaudación de los demás partidos vas cubriendo los gastos porque la gente acompaña, sobre todo si toca un rival que lleva mucha gente", recalcó.