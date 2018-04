El Consejo Federal confirmó la reestructuración y no habrá más federales B y C

Luego de algunas idas y vueltas con reclamos en todo el país, el presidente del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, confirmó que la reestructuración de los certámenes amateurs proyectada en el despacho N° 12.047 fue confirmada en el Comité Ejecutivo que él también integra y lidera Claudio Tapia.

El informe de cinco hojas firmado al 16 de febrero explica que el motivo de la reforma es, entre otros, fortalecer sus ligas afiliadas como la Deportiva Sampedrina (LDS) o la de Baradero (LFB). En primer lugar, se eliminarán federales B y C. Ambos se reemplazarán por un Torneo Regional Federal Amateur que tendrá su primera edición en 2019 y otorgará cuatro ascensos al Federal A, torneo previo a la B Nacional (también sufrirá cambios importantes) y la Superliga para las instituciones afiliadas indirectamente a la AFA.

Las modificaciones no serán sólo en los torneos. Con la meta de tener un mayor control de los clubes y regularizar sus situaciones, se exigirá, entre diferentes cuestiones, que todos tengan su personería jurídica actualizada. En la LDS son varias las entidades que no la poseen (sin estar actualizada no tiene vigencia) y en caso de obtener el único cupo para el Torneo Regional Federal Amateur no podrán jugarlo y la plaza se perderá. Incluso, la institución de Bartolomé Mitre y Fray Cayetano Rodríguez que preside Hugo Cejas deberá certificar que al menos diez clubes tienen la personería jurídica al día para acceder a un cupo en el naciente campeonato nacional.