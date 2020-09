El conflicto en el barrio San Francisco dejó dos hombres internados, un policía lesionado y un joven detenido

El conflicto que se desencadenó este miércoles por la tarde en el barrio San Francisco dejó dos hombres internados en la Guardia del Hospital Emilio Ruffa, un policía lesionado y un joven detenido a disposición de la Fiscalía Nº 5 de Marcelo Manso que tiene a cargo la investigación.

Según reconstruyó La Opinión, la riña callejera en Cucit entre Cruz Roja y Javier Rivero próximo al Centro Integrador Comunitario (CIC), la protagonizaron dos familias que acarreaban problemas previos entre sí. El lunes hubo un primer episodio en el que un hombre de 39 años fue atacado a golpes y debió ser asistido en el nosocomio local donde quedó internado un día producto de los golpes sufridos.

Hoy, la contienda se reactivó. El mismo masculino recibió una puñalada en su región torácica y un familiar suyo de 36 años que quiso defenderlo también fue atacado. Lesionados, ambos fueron trasladados al centro de salud donde están estables y quedaron en observación. El de 39 tiene una herida cortante en la zona inferior de su abdomen mientras que el otro presenta un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento.

En medio del problema intervino la Policía y un efectivo resultó lesionado además de que le rompieron su escopeta reglamentaria. La fuerza de seguridad aprehendió a un joven de 18 años por haber participado del hecho pero no está acusado de ser quien acuchilló al hombre. Incluso, su familia aseguró que el adolescente no tenía consigo ningún arma blanca, que lo aprehendieron porque "se resistió" y "no le tomaron la denuncia".

Del lugar la Policía secuestró palos y otros elementos contundentes que las familias utilizaron para agredirse y son elementos probatorios para la causa que tramita la Fiscalía Nº 5.