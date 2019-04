El Concejo Deliberante recomendó al Ejecutivo crear una oficina para asistir a los clubes con su personería jurídica

El Concejo Deliberante aprobó hoy por unanimidad en sesión ordinara un proyecto de resolución confeccionado y presentado por el edil del bloque Justicialista Damián Mosquera que recomienda al Ejecutivo crear una "Oficina Municipal de Relaciones Institucionales" para asistir a las instituciones y que regularicen su situación administrativa.

La propuesta tiene como objetivo primordial que los clubes que no tienen actualizados sus trámites ante la Dirección de Personería Jurídica de La Plata pueda hacerlo asesorados por profesionales que disponga el estado local. En ese sentido, Mosquera aclaró en el informe que "no apunta" a la "incorporación de nuevo personal a la planta municipal como tampoco a contratar a terceros" sino que "quien esté a cargo pertenezca a la nomina de empleados municipales". Y agregó: "Para acceder a dicho lugar se deba realizar por medio de concurso, contando con los requisitos necesarios para afrontar dicha tarea, teniendo en cuenta que dentro de los trabajadores municipales se cuenta con profesionales en la materia que podrían desarrollar de manera eficiente esta actividad".

En sesión, Mosquera explicó: "Apunto a darle visibilidad a la problemática que tienen muchas instituciones de San Pedro que se encuentran con el delicado tema de no poder regularizar su situación. Pasa mucho en los clubes de barrio que no encuentran el lugar o no saben cómo regularizar su situación y lograr los beneficios que otorga tener la personería jurídica. Nos ha pasado en muchos casos en la Comisión de Deportes -continuó- de que nos han manifestado la imposibilidad de seguir con los trámites y todos sabemos lo que pasa cuando un tramite se trunca: es más difícil levantarlo que hacerlo de nuevo".

Además, recalcó que "el tema" lo trataron sin profundidad en reiteradas ocasiones en la Comisión Evaluadora del Fondo Municipal de Promoción del Deporte con los concejales Iván Paz y Fernando Juan Bennazar (estuvo en la banca como suplente por la licencia de Andrea Maroli) con quienes años atrás participó de una reunión en Pergamino donde se asesoraron y les "comentaron" la manera en que "ellos se manejan" con una dirección que se dedica exclusicamente a eso y hasta logró "convenios con la Provincia". El nadador de aguas abiertas, Director de Deportes en ese entonces, certificó lo que manifestó Mosquera y se ofreció a colaborar con la situación: "Viendo que pasó el tiempo y no se avanzó sobre esto me ofrezco en forma gratuita a colaborar y si puedo sumarme a un grupo de trabajo, lo haré".

Por último, Mosquera sostuvo que "es muy importante por los beneficios que generaría" y dejó en claro que es una "sugerencia" para que "todos los sampedrinos puedan acceder" a la Oficina Municipal de Relaciones Institucionales y ser "asesorados de manera correcta".

La recomendación del Concejo Deliberante no es determinante para que el Poder Ejecutivo que comanda Cecilio Salazar la desarrolle. Incluso, el estado local no tiene la obligación ni es su potestad acarrear los problemas administrativos que puedan tener los clubes en San Pedro por inacción de sus comisiones directivas durante muchos años. Por ello, en caso de que cree la oficina o se designe a un empleado municipal para el asesoramiento, las entidades que no tienen al día su personería jurídica, deberán aprovechar la oportunidad por la que algunos reclamaron en reiteradas ocasiones.