El Club Náutico entregó reconocimientos a los medallistas en los Juegos Panamericanos

El Vice Comodoro del Náutico, Mauricio Gugger y el Director de Deportes Guillermo Velázquez fueron los encargados de presentar a los deportistas.

Dijeron presentes, Julio Alsogaray, Malena Sciarra (ambos ganadores de la medalla de oro en Snipe), Valentín Rossi (Medalla de bronce en el K1 1000), el baraderense Gonzalo Carreras (medalla de oro en el K4 1000) y el entrenador Martín Alsogaray que formó parte del equipo del chileno Clemente Seguel quien obtuvo la medalla de plata en ILCA. La única ausente fue Eugenia Bosco.

Luego de la bienvenida del Vice Comodoro, cada deportista tomó la palabra y contó su experiencia en los recientes Juegos.

Valentín Rossi: “La verdad que fue un orgullo, estoy muy contento, me sentí muy bien compitiendo, y compartir equipo con Gonza (Gonzalo Carreras) es un orgullo, y ahora a seguir por más”.

Gonzalo Carreras: “Tiene un sabor especial, por tener un compañero de equipo (haciendo referencia a Valentín Rossi) en este nivel tan importante. Luego agregó: “Más allá del resultado, fue increíble todo lo previo y los Juegos en sí, fue una experiencia tremenda”.

Julio Alsogaray: “Lo que ven ahora no es fácil conseguirlo, la verdad que se ha dado algo inusual, sacar tres oros para una institución como Náutico San Pedro no es poca cosa, yo creo que ninguna institución así ha logrado tanto reconocimiento, me llena de orgullo haber nacido acá”.

Martín Alsogaray: “Como sabrán me tocó ser entrenador de representante de laser de otro país (el chileno Clemente Seguel), obviamente que es bastante especial y particular, pero él se siente parte este club, este año vino una vez, el anterior también, donde utilizamos las instalaciones”.

Por último, hablo, Malena Sciarra que dijo lo siguiente: “Estoy muy contenta, hace un año Julio me propuso navegar con él en Snipe, cuando yo había dejado de navegar, luego de eso trabajamos mucho, cumplimos el objetivo de ganar el oro, así que estamos muy contentos”.

Luego de la conferencia de prensa de cada uno, la comisión del Club Náutico le entregó un diploma a cada uno de ellos.