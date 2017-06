El CDR reparte muebles y electrodomésticos en barrios de la ciudad

Este viernes, camiones con mercadería del Centro de Referencia Local que coordina José Franchini llegaron al barrio Hermano Indio. Entre los elementos entregados a las familias hubo insumos para la construcción, electrodomésticos y muebles.

Los fletes con los materiales provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación destinados solucionar las necesidades urgentes de familias relevadas en el Barrio Hermano Indio llegaron con custodia policial por incovenientes durante las tareas de entrega el jueves. Franchini supervisó las tareas desde un móvil de Defensa Civil.

Los vecinos contaron a La Opinión que recibieron chapas, aberturas, tirantes, colchones, cocinas, camas cuchetas, grifería, termotanques, sábanas, placares, frazadas y sillas.

"Yo recibí colchones, cama cucheta, chapas, tirantes, cocina. Estoy agradecida", contó Marisol y agregó: "Tengo 7 chicos y estoy sola. Lo único que cobro es el salario de cinco. No tengo trabajo, no tengo nada. El papá de los chicos tampoco me ayuda. Mi casa es de material, no está revocada de afuera y adentro. Tengo baño pero no está terminado. Por eso necesito ayuda para levantar".