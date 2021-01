El caso de Dante, vecino de Gobernador Castro que contrajo coronavirus y estuvo internado: “Es muy traicionero”

Dante Pérez tiene 50 años y vive en Gobernador Castro, la localidad de la que fue delegado municipal y que atraviesa su peor momento desde que la pandemia de coronavirus irrumpió en el mundo, Sudamérica, Argentina, Buenos Aires, San Pedro. Con casi 30 casos activos y más de 100 aislados, hay preocupación y el equipo COVID-19 que encabeza la licenciada en psicología Daniela Álves trabaja a destajo para detectar contagios y seguir a cada paciente.

Viverista con un emprendimiento propio, el vecino relató a La Opinión cómo atravesó el virus del cual desconoce dónde lo contrajo: “Desde marzo de 2020 estoy encerrado. Nos cuidamos un montón, mi esposa es directora de un establecimiento educativo y sólo dos veces fui a San Pedro, incluso trabajo en mi casa”.

Pérez empezó con síntomas el 1 de enero y, tras hacer la consulta correspondiente en el Hospital 26 de Julio, quedó aislado en su casa con su esposa e hijos de 18 y 22 años a la espera del resultado del hisopado que fue positivo. Si bien transcurrió el proceso casi sin síntomas, “como una congestión común” y sin perder “gusto y olfato”, esta semana su salud se complicó por un problema “en un pulmón” y estuvo 72 horas internado en el nosocomio del pueblo.

“Surgió por el mismo virus, un problema en un pulmón, un tema respiratorio que ya había tenido también antes. La directora (Alves) tomó esa opción porque no era grave. Me aislaron ahí, me medicaron y no fue grave el diagnostico. Solo con medicación, en ningún momento me pusieron respirador ni nada. La atención fue excelente”, detalló.

Su familia, que recibió el alta médica el martes y las tres personas fueron consideradas infectadas por criterio epidemiológico, no sufrió las consecuencias del coronavirus al que Dante definió como “traicionero” y, por eso, dejó en claro que “hay que cuidarse”.

Respecto de las causas del brote que hay en Gobernador Castro, explicó que si bien “no hay fiestas clandestinas”, sí “muchas juntadas” y manifestó que “los adolescentes no son responsables” sino las personas mayores de 25 años. Y añadió: “Hay mucha gente aislada ahora y hay gente que no quiere aislarse porque tiene que trabajar. Si colaboramos entre todos vamos a salir, el personal de salud esta haciendo malabares y hay que tener empatía con ellos”.

Desde su casa, Dante Pérez sigue en contacto con el equipo COVID-19 del Hospital 26 de Julio que monitorea su cuadro más allá de que recibió el alta médica y dejó de estar aislado. Es uno de los pocos vecinos que en el pueblo necesitó internación y, por eso, destacó la importancia de concientizar a través de su mensaje. “Lo que hacen en el Hospital es muy valioso, a veces somos ingratos porque la misma gente acá critica y a uno le duele”, concluyó.