El básquet de Mitre se prepara para la temporada 2022: “Queremos dar un salto de calidad”

El básquet de Mitre se prepara para la temporada 2022 en la liga Nicoleña (ANB) con todas sus categorías masculinas y, también, en la Sampedrina (LDS) donde incursionará con el equipo femenino de primera división que se diagramó el año pasado y tiene continuidad en la actualidad.

Publicidad

La institución quiere dar un paso adelante no sólo en lo deportivo sino en las diferentes aristas que involucran al deporte del club, aseguró el entrenador Sebastián Girándola: “A fines del 2021 presentamos un proyecto de crecimiento al club de crecimiento, necesitamos que el club crezca y para eso nos propusimos u objetivo a cinco años y una planificación de cómo vamos a hacer para crecer en cinco años”.

El crecimiento -continuó- tiene que ver con todas las aristas del club: en la cantidad de chicos y de profesores; infraestructura y desarrollo económico para bancar las actividades. Queremos que el básquet del club de un salto de calidad en los próximos cinco años. Por eso debe ser planificado y lo presentamos al club para que nos den cinco años de crecimiento. Tenemos muchas cosas para hacer. Se ven las ganas de quienes están dando vuelta y queremos explotarlas al máximo”.

Del conjunto de primera masculina que el año pasado fue protagonista en el campeonato de la división B de la ANB, continúan todos los jugadores, entre ellos Tomás Villarruel, Matías Lauría, Gonzalo García, Damián Scorcelli, Francisco Duarte, Sebastián Porta e Iván Aldama. Se incorporaron Francisco Eirin y Leandro García, entre otros.

“Baja definitiva no hay ninguna, aunque algunos no podrán darle el tiempo que le daban el año pasado. Están entrenando 28 jugadores de primera división entre los de primera y los juveniles que subieron. Es hermoso que haya tanta gente jugando al básquet aunque por otro lado es complicado porque en los entrenamientos es un mundo de gente. Aunque es preferible que haya más cantidad y no menos”, comentó Girándola.

Además, expresó que entre todas las divisiones “hay un 20% más de cantidad de chicos” que en 2021 por lo que consideró que el arranque de la temporada es “fructífero” porque están “sumando chicos”. Todos hacen la pretemporada bajo las órdenes del nuevo preparados físico Guido Bertolini.

Matías Lauría, uno de los referentes del Rojo que sigue. Foto: La Opinión.

Aunque todavía no se definió, el Rojo apunta a competir a nivel provincial en alguna categoría, que posiblemente será U17 tras hacerlo en U19 el año pasado.

En marzo el club llevará a cabo tareas de mantenimiento en el piso flotante del gimnasio, que será pulido y pintado nuevamente para que esté en plenas condiciones para la temporada que no tiene fecha de inicio confirmada, pero será en abril a más tardar.