El autocine en Los Andes comienza el fin de semana con películas para chicos y grandes

Los Andes llevará a cabo el fin de semana del 5 y 6 de septiembre en su predio de Crucero General Belgrano su primer autocine con dos películas, una para niños, Dumbo; y otra para adultos, Greyhound.

Ambas se proyectarán en una pantalla gigante led de 7x4 metros en la cancha de hockey donde hay espacio para alrededor de 70 vehículos los cuáles recibirán el audio de la filmación sintonizando una radio FM. El valor de la entrada por coche (máximo cuatro personas por cada uno) será de 1000 pesos y podrá adquirirse en el momento. El orden de ubicación de cada uno será por orden de llegada, es decir, cada automovilista puede ocupar los espacios que están vacíos al momento de ingresar.

La nueva versión de Dumbo se proyectará el sábado a las 19.00 y domingo 18.30 mientras que Greyhound, con Tom Hanks, a las 21.15 y 20.45 respectivamente.

Sinópsis

Dumbo: El dueño de un circo en aprietos contrata a un hombre y sus dos hijos para cuidar de un elefante recién nacido que puede volar, que pronto se convierte en la atracción principal que revitaliza al circo.

Greyhound: Durante los primeros días de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, un convoy internacional de 37 barcos aliados, encabezado por el comandante Ernest Krause, cruza el Atlántico Norte mientras es perseguido por submarinos alemanes.

En diálogo con La Opinión, el presidente de Los Andes, Mario Morosini, explicó la semana pasada que tomó de otras ciudades que lo estaban haciendo. "Le llevé la propuesta al municipio en su momento pero todavía no se había liberado. Ahora que se liberó un poco el deporte y las actividades al aire libre se dio para arrancar con esto. Es algo que no genera riesgo porque pueden entrar cuatro personas en cada auto, nadie se baja porque no pueden caminar ni nada".

El autocine, que consiste en una gran pantalla al aire libre en la que se proyecta una película la cual el público observa desde el interior de sus autos dispuestos en un estacionamiento.