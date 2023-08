El asesino de Milcíades Lencina no sólo está suelto: aseguran que estuvo en el juicio y que no lo investigaron

El asesinato de Milcíades Lencina quedó impune luego de que en el juicio oral y público el jurado ciudadano declarara no culpables a los dos imputados, Lucas Fernández y Adrián “Cachaca” Guzmán, puesto que los elementos probatorios reunidos por la fiscala Viviana Ramos no fueron convincentes para sostener la acusación y condenarlos.

En el proceso de instrucción, apareció un audio con la voz de una persona que se jacta de haber cometido el crimen, una pista que la familia de Lencina cuestionó a Fiscalía no haber profundizado. Del juicio, los familiares del joven asesinado se fueron asegurando que el homicida está suelto y que, además, pasó por la sala de audiencias como testigo.

La defensa oficial de Fernández y Guzmán, a cargo de Joaquín Castro y Celina Berterame, respectivamente, logró que el jurado ciudadano estableciera que no estaba clara la acusación de Ramos contra ellos y que era insuficiente para endilgarles el crimen, por eso los absolvieron.

Fernández había sido detenido apenas cometido el asesinato y llegó al juicio tras las rejas. Es decir que pasó tres años y dos meses en prisión para quedar en libertad luego de que el jurado lo declarara no culpable. Guzmán, por su parte, estaba imputado pero libre.

Dos testigos clave del caso, una hermana de Lencina y su pareja, se desdijeron en el juicio respecto de sus primeras declaraciones, en las que habían señalado a Fernández como el que pasó “en una moto negra” por sus viviendas luego de los disparos.

Ambas dijeron que no estaban seguras y que como apenas se produjo el hecho las versiones apuntaban contra Fernández, acaso podrían haber testimoniado bajo el influjo de esos rumores. Lo que ocurrió en el devenir de la causa y la aparición del famoso audio, las hicieron dudar.

Ese audio fue aportado por la propia familia a la causa. Sin embargo, Fiscalía no ordenó medidas al respecto y el archivo no fue a la Asesoría Pericial hasta que lo solicitó Defensoría para el juicio. Pero Santos no fue a la pericia de voz porque, dijo, estaba “enfermo”.

La familia de Lencina sostuvo durante el juicio que la voz que se escucha en el audio es la misma que se escuchó en la propia audiencia cuando uno de los testigos citados declaró. Las contradicciones de esa persona provocaron que lo acusaran de falso testimonio en tres oportunidades.

Como su voz quedó grabada en el juicio, la pericia podría practicarse sin necesidad de citarlo. Ello si la Justicia quiere avanzar sobre la pista de ese audio tras el juicio en el que los acusados por Ramos fueron declarados inocentes.

Hay otros elementos que suman a la sospecha de la familia, además del famoso audio. Cuando declaró, el joven en cuestión dijo que nunca había disparado un arma. Sin embargo, las pruebas del dermotes dieron positivo para los tres componentes de análisis, lo que indica que inequívocamente había ejecutado disparos de arma de fuego.

En otro tramo de su declaración sostuvo que no tenía motocicleta, pero en su domicilio el allanamiento ordenado por la Justicia encontró una moto negra igual a la que los testigos refirieron como la utilizada en el momento de dar muerte a Lencina. Ese día, el rodado no fue secuestrado y sólo quedó constancia de su existencia.

Durante las audiencias del juicio, familiares de Milcíades Lencina se enojaron con Viviana Ramos y le dijeron que en lugar de ser la acusadora parecía “la defensora de” aquel a quien señalan como el presunto autor.

Sebastián Milcíades Lencina, apodado “El Gordo”, tenía 26 años y una trayectoria delictiva que comenzó cuando era menor de edad. Lo mataron el 3 de junio de 2020, en plena pandemia, en la zona de Cruz Roja y Ayacucho, en el barrio Malvinas Argentinas, donde residía.