El agradecimiento de Natalia Claverini tras el fallecimiento de Alejo Baronguele

Como todos saben el día 13 de mayo, después de luchar varios días con este virus que no tiene piedad, falleció mi marido.

Quiero agradecer a todo el Sanatorio Coopser; a la jefa de terapia, la doctora Romina Savoy; y a todo su equipo de terapistas, que con una humanidad increíble día a día me llamaban para contarme el estado de mi marido. A todas las enfermeras y mucamas. A la kinesióloga Florencia Palacios, que día a día lo acompañó.



A los doctores Daniel Ureta y Francisca Urrutia por todo lo que hicieron. Grandes personas con un corazón enorme. Y a toda la cuadrilla de los jueves.

Quiero agradecer al intendente Cecilio Salazar y a todos sus funcionarios y secretarios. A todos mis compañeros del Concejo Deliberante (empleados, compañeros de bloque y del otro bloque) que todos los días estuvieron enviándome buenas energías, y a su presidenta, Mónica Otero.

Gracias a toda la familia y a los amigos, que estuvieron todos los días. A la empresa Master Bus y sus compañeros de trabajo. Y a toda esa gente con la que cada día, a las 22.00, nos uníamos en oración para pedir ese milagro que no ocurrió.



Son tantos que no me quiero olvidar de nadie. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Con ustedes estos días, que sin lugar a duda fueron los más difíciles de mi vida, todo fue más fácil.