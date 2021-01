“El abandono de los mayores”: un reclamo sobre Pami y sus médicos de cabecera

Justamente en estos momentos donde hay que escuchar frases horribles de algún simpatizante oficial diciendo: “Que ya vivieron tanto”, da que pensar si ellos no llegarán a viejos o si no tienen padres o abuelos.

Y uno padeciendo los maltratos que pasa mi madre de 89 años, jubilada. Primero el abandono médico: hace 3 meses que mi madre cayó en cama, a veces hay que internarla. El doctor de cabecera nunca fue a verla. Un día llegamos con mi mamá con un cuadro de neumonía y él dijo: “No hago internaciones, otro doctor la va a atender, y pegó media vuelta y se fue”. Estuvimos más de 24 horas esperando un parte para saber cómo estaba mi mamá

Mi madre tiene la suerte de tener hijas que se preocupan y ocupan. Pero hay otros que no tienen quién los atiende o quién hable por ellos. Lo primero que pienso es “qué horrible llegar a viejo”.

¿La clínica?, tétrico. En estos momentos de pandemia, la limpieza brilla por su ausencia y hablamos de personas de riesgo. ¿Pami?, sugerencias: debería auditar a los médicos prestadores de atención a jubilados, llamando a sus clientes y preguntándoles: ¿cómo lo está atendiendo su médico de cabecera? Y si no es un buen médico, darlo de baja. Porque ellos cobran todos los meses por esos jubilados que “nunca ven”. Podría seguir enumerando pero me siento peor. Ya no respetamos a nuestros mayores. Estamos perdidos.

María Marcela Villa

DNI 20018148