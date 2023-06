Educación: carta de un padre preocupado

“Mi nombre es Mauricio y quiero comentar lo que está sucediendo con la educación de nuestros niños, cosa de que todos están al tanto, pero nadie hace nada, además de defender la actualidad educativa con argumentos absurdos sin ningún sentido. Nuestra hija es alumna en cuarto grado de la escuela 43 de San Pedro, Buenos Aires y nos llamaba la atención el poco contenido que recibe en la escuela, como también el poco contenido que reciben es comparable a segundo grado de hace 2 décadas. Los chicos no se saben el abecedario ni las tablas, siendo que el año anterior lo sabía a la perfección luego de aprenderlo en casa. En la escuela me responden que los métodos cambiaron, que no se enseñan más las tablas y abecedario. A lo que me preguntó: ¿Cómo hace un empleado administrativo para ordenar planillas alfabéticamente? ¿Cómo hace un adolescente para ingresar a la carrera de contador público sin saber o razonar multiplicaciones básicas como las tablas? No hay respuesta. Solo repiten que los métodos cambiaron y que dan el contenido que les ordenan. Una vergüenza. Está todo politizado. Atacan de lleno a la educación y nadie hace nada. Están hace meses con suplente y sin organización diaria por materias, por lo tanto, los chicos tienen que cargar una mochila de 15 kg todos los días. En matemáticas, recién salieron de hacer los problemas de la casita y están en anterior y posterior. Miren si hay diferencia. Cuando yo hice la primaria, en cuarto grado estábamos resolviendo problemas combinados y todos sabíamos las tablas”.