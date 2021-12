Eduardo Génova: “Es una satisfacción y un honor ser presidente del Aeroclub”

Con toda una vida dedicada a la aviación a Eduardo Génova le llegó el momento de hacerse cargo de la institución a la que le dedicó varias horas. En la Asamblea Extraordinaria del lunes fue consagrado nuevo presidente del Aeroclub San Pedro.

La oportunidad le llega en un momento muy especial, donde la institución se encuentra observada por la Dirección Provincial de Planificación Aeroportuaria, con la ejecución de una orden de desalojo y la baja del permiso para ocupar los hangares que derivó en la renuncia por completo de la comisión directiva anterior.

Génova fue directivo de la entidad durante varios períodos pero luego se alejó y después de 14 años vuelve con el exigente compromiso de presidir una de las tradicionales instituciones de la ciudad.

El Aeroclub San Pedro se vio involucrado en un serio altercado institucional que incluyó acusaciones y reproches que fueron más allá del motivo original de la intervención provincial que observaba en la Comisión Directiva saliente la participación de una persona que presentaba un inconveniente legal de poca relevancia pero que no le permitía ocupar el cargo asignado.

“Se armó un grupo de socios, conversamos y terminamos conformando la lista”, explicó Génova en una entrevista concedida en El Reporte de La Tarde.

“Este problema se va a resolver en poco tiempo”, señaló. “El desalojo se malinterpretó porque solo era desocupar los hangares y renovar el permiso de uso, así que ahora nosotros debemos completar una serie de requisitos y todo se normalizará”.

“El tema es que dependemos de muchos organismos, nos controlan de todos lados y hay que tomarse el trabajo de cumplir con todo y eso es lo que estamos haciendo. Presentamos toda la documentación que había que presentar y estamos en camino de solucionar el único problema que tenemos”, aseguró el flamante presidente del Aeroclub.

“Ya presentamos todos los certificados de antecedentes penales y tenemos todo en condiciones. Ahora debemos esperar que las autoridades resuelvan. Ya fuimos convocados y el viernes nos reunimos con las autoridades en La Plata”.

“Es de destacar que el problema legal del integrante de la comisión anterior ya está resuelto”. “En en realidad hubo un poco de soberbia de parte del club, se lo subestimó al problema y la provincia hizo lo que tenía que hacer”, opinó sobre lo sucedido con la intervención de la provincia.

“Ahora vamos a encarar proyectos que habían quedado pendientes como el balizamiento de la pista que al final nunca se hizo”, confirmó el directivo.

“La provincia quiere que se haga porque es fundamental por un montón de cosas, principalmente para poder utilizarlo de noche y para toda la comunidad. Así se podrá aterrizar y despegar de noche porque la pista del Aeroclub está considerada como una de las mejores del país”, remarcó. “Hoy es mucha la gente que se moviliza en avión”.

“El otro punto importante es de la habilitación de los aviones y la escuela de vuelo donde siempre estuvimos entre las mejores cinco del país y hoy esta inhabilitada cuando eso no había pasado nunca”. “Esto es la escuela primaria y secundaria de la aviación Argentina entonces no puede no funcionar”.

Con respecto a la administración y la parte contable del Aeroclub Génova señaló que van a realizar una auditoría relacionada al material que recibieron. “Acá no hubo un mal manejo de fondos ni nada que se le parezca, no es lo que estamos observando, no hubo ni hay nada complicado”.

Sobre su función como presidente el piloto remarcó que “el Aeroclub es mi segunda casa”. “Fui siempre integrante de la Comisión pero nunca presidente aunque en estas instituciones somos todos iguales”.

“El Aeroclub es mi casa, le dediqué mi vida, mis hijos nacían y lo primero que hacía era traerlos al Aeroclub y arriba del avión. Esto es un sentimiento, personalmente es una satisfacción y un honor ser presidente del Aeroclub”.