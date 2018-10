Edgardo Rasio: "Sólo quiero abrazarlo a Valentín y decirle gracias"

El viernes, con el sexto puesto de Rebeca D'Estéfano, el entrenador del equipo de competición de canotaje de Náutico se emocionó. Pero el sábado, con la medalla de bronce de Valentín Rossi en la modalidad velocidad de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, se quebró y en diálogo con José Miguel Güidi para La Opinión no pudo ocultar sus sensaciones.

"Me acuerdo la primera vez que fui a un evento internacional que fue la Semana Internacional del Piragüismo en 1995, Gastón (Ortíz) era el abanderado de la delegación y cuando subió la bandera de Argentina me largué a llorar porque no podía parar de la emoción. De ahí a esta parte se dieron muchas cosas: campeonatos del mundo con Lucas (Contreras) y Matías (Machicote), Panamericanos y demás. Pero tener una medalla de bronce en un juego olímpico aunque sea de juveniles, es lo más", esbozó en primer lugar recordando algunos de los tantos logros a los que llegó con diferentes atletas del Celeste en selección de Argentina.

Además, reconoció que tiene "un orgullo y felicidad tan enorme" que no sabría "describirla ni qué decir". Y añadió: "Sólo quiero abrazarlo a Valentin y decirle gracias. Gracias por esta felicidad, por lo que me dio, lo que nos da al equipo del club, a San Pedro y a Argentina. Gracias por el esfuerzo".

Por último, se refirió al conmovedor abrazo con D'Estéfano el viernes una vez concluída su estupenda participación y creyó que jamás viviría algo similar pero, un día después, Rossi lo elevó aun más: "Fue tan impresionate, tan íntimo y profundo que pensé que nunca podría llegar a sentir esas sensaciones tan fuertes. Me sentí como nadie, como nunca. La frutilla del postre es la medalla de Valentín con el bronce. Estoy inmensamiente feliz, agradecido a todos estos deportistas que me tocan que son una maravilla de persona y extraordinarios deportistas".