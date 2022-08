Ecocidio y quema de islas: centenares de mensajes en las redes con críticas a la ausencia del intendente y sus funcionarios antes de una nueva movilización

Tras la concentración del martes y la negativa de las autoridades municipales a conversar con los vecinos surgió una nueva convocatoria. Hubo conferencia de prensa para resumir lo actuado hasta el momento en el operativo del Plan Nacional de Manejo del Fuego con base en el aeroclub y declaraciones de Ramón Salazar sobre la necesidad de dar con los autores de los incendios pero no fue suficiente para suspender la movilización que promueven vecinos y la organización ambientalista “Conciencia Ecológica”.

Publicidad

Esta mañana en Radio Cuarentena, Mariana Nava relató el breve encuentro que mantuvo anoche con funcionarios a los que les explicó que “los vecinos quieren que ustedes salgan” y que no era ella quien generó la convocatoria pese a que trabaja desde hace años en defensa del medio ambiente. Allí reiteró que esta noche desde las 20.15 volverán a la Municipalidad para intentar un nuevo encuentro que permita la relación directa con quienes tienen las herramientas para proceder.

En la entrevista, Nava repasó varias cuestiones que aún no tienen respuesta pese a la creación de una Dirección de Medio Ambiente. Desde la recuperación de humedales bonaerenses a la protección de faura y flora autóctona forman parte de muchas de las presentaciones que han formulado ante el gobierno.

Desde lo ocurrido en la noche del martes cuando los manifestantes se vieron obligados a aguardar durante más de una hora y media, se multiplican los mensajes. Estos son algunos de ellos:

Algunos de los mensajes que llegaron vía Instagram a Sin Galera y La Opinión.

“Buenas tardes Lili… estoy escuchando Radio Cuarentena: impecable el archivo, para “refrescarle” la memoria a los funcionarios sobre las quemas. Las tengo guardadas en papel lo que mostraste en papel”, dijo un oyente y adjunto esta nota de archivo que muestra la historia de las Islas Lechiguanas: Ver aquí.

El Operativo Voluntad en 2008 y la gesta para salvar las viviendas y producciones de los habitantes de la zona de islas cuya propiedad se adjudicaba la empresa Gualtieri. Foto: Archivo La Opinión.

“Lili ya no me acordaba lo del 2008 la movilización que organizaron ustedes. Con Alejandro Guzzo a la cabeza fue mucha gente!!!!!!, entre ellos un empleado de Eduardo mi marido que prestó un tractor para llevarlo en la barcaza”, señaló otra oyente en relación a lo reportado en la edición 939 de Abril de 2008 de este medio en la que paradójicamente se puede leer una declaración del actual Director de Defensa Civil Fabio Giovanettone cuando sólo era Jefe de Bomberos Voluntarios: “No hay voluntad política para resolver”, había dicho por entonces.

“La conferencia que hicieron, no debería haber ido ningún periodista, hubiesen tenido que apoyar al pueblo e ir a la noche con la gente, los periodista tendrían que apoyar a la gente no a estos ladrones. A que a la noche no va a haber nadie en el municipio?”, señaló Lucía.

“Recuerdo cuando fuimos a la isla en 2008, recuerdo también allá por 1971 trabajando en la empresa Lechiguanas ya veía la quema pero controlada. Esto viene de lejos”, opinó Hugo Verdón tras ver el recorrido que el programa hizo sobre imágenes de archivo.