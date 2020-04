Dycasa: trabajadores en retención de tareas reclaman por descuentos en sus salarios

Desde el lunes pasado, hace una semana, los trabajadores de la empresa Dycasa, cuya planta en San Pedro está ubicada en la intersección de las rutas 191 y 9, mantienen una medida de fuerza en reclamo por descuentos en sus salarios.

"Estamos reclamando parte de dos quincenas que están debiendo a los trabajadores y que respeten el protocolo de seguridad por la pandemia", dijo a La Opinión el referente local de la UOCRA, Horacio Azzoni, desde la planta de la empresa, donde los trabajadores están de retención de tareas.

"Estamos desde el lunes pasado con un quite de colaboración en el puesto de trabajo, en el lugar de trabajo con brazos caídos pidiendo que se respete la quincena laboral y el protocolo de salud", señaló el sindicalista y graficó: "Hemos tenido acercamientos, pero la empresa ofrece un caramelo y mandarlos a trabajar".

El Ministerio de Trabajo intervino a través de la delegación local y se esperaba para la jornada una reunión virtual que permitiera, con la intermediación estatal, algún tipo de acercamiento entre la empresa y los trabajadores, que mantienen la medida de fuerza a la espera de novedades.

"La empresa mandó de cuarentena unos días hasta que se los autorizó a trabajar, porque son obra pública y la gente vino a trabajar, pero se les descontó un dinero importante de su salario cuando el Gobierno nacional sacó un DNU que dice que le tienen que pagar el 100 por ciento de los salarios", explicó Azzoni.

El sindicalista señaló que las quincenas se pagan los días 5 y 20 de cada mes. "En la quincena que se pagó el 5 le descontaron más de 6 mil pesos y en la última, que pagaron el 20, les descontaron el 50 por ciento del sueldo. No hubo ningún acuerdo, la empresa no comunicó ni avisó a ningún trabajador, descontó de entrada nomás", aseguró.

Consultado sobre la situación de las obras privadas en San Pedro, el referente de UOCRA señaló que hay "90 por ciento de las obras paradas, lo que está complicando mucho a los trabajadores de la construcción".

"Pedimos que este intendente trate de buscar lo mejor para San Pedro. En las obras hay a veces dos o tres trabajadores que trabajan a distancia. Con un protocolo bien hecho se puede trabajar, porque no tenemos casos, pero no están viendo. No nos pidieron opinión", indicó.