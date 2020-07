Dueños de gimnasios reclaman la habilitación y se revisen sus protocolos

Desde que comenzó la cuarentena las actividades deportivas quedaron prohibidas por el aislamiento social, pero desde hace ya algunos meses que los deportistas, runners y profesionales del deporte reclaman la habilitación sujeta a las condciones aplicables al cuidado, distanciamiento y elementos de higiene.

Esta semana se conoció la noticia de que aunque continuaremos en fase 4, se habilitaran los bares y restaurantes que trabajaran con la capacidad al 50 por ciento, pero finalmente podrán abrir sus puertas al público y allí se abrió nuevamente el debate entre quienes aspiran a una simple caminata, a los que necesitan entrenamiento para prácticas deportivas de competición o los que buscan el equilibrio de disciplinas como pilates, yoga o danza.

Frente a esta situación un grupo de entrenadoras hicieron llegar su opinión: "Que loco abren los bares, pero los estudios de pilates no tenemos permitida la reapertura. Los funcionarios no tienen idea de cómo funcionan por eso no los habilitan" y añadieron: "Presentamos protocolo pero claro no tenemos gran peso, somos unas pocas que trabajamos de eso y la gran mayoría no recibimos ningún tipo de ayuda, pero no importa acá seguimos".

Por último expresaron: "Que la gente salga a comer y beber seguro es mucho mejor para la salud que una clases de cualquier actividad física. Y ojo con esto no digo que no deben abrir los bares, porque también son laburantes y deben trabajar, pero que sea para todos", expresó una de ellas.