Dos motos y un auto secuestrados por violar la cuarentena, un hurto de moto y una gresca en el parte policial

Denuncias sobre fiestas familiares, reuniones que no están permitidas y otros hechos forman parte del reporte de la jornada. Las consultas que llegan a los medios de comunicación no siempre son radicadas en sede policial y cuando los efectivos llegan se apagan las luces y se dispen los que no respetan el aislamiento. Ayer labraron infracciones y secuestraron dos motos y el auto de un rosarino que quiso ingresar a la ciudad eludiendo los controles. Robaron una moto y cuatro sujetos fueron apresados en una riña.