Dos explosiones que escucharon varios vecinos pero no fue “la paciencia”

“¿Escucharon dos explosiones anoche?”, preguntó un vecino. A los pocos minutos, otro más envió su consulta: ¿Saben qué fue la explosión a la medianoche de anoche?, Se escucharon dos en todo San Pedro cerca de las 23.40 y a los diez minutos otra vez”, relató.

Publicidad

Así arrancó la mañana en Radio Cuarentena y más tarde se registraron otros comentarios que llevaron a los periodistas de este medio a consultar por el presunto fenómeno auditivo que en apariencia lleva la coincidencia de haber sido escuchado en diferentes barrios.

“Yo estaba por El Capo (kiosco de Arnaldo y Pellegrini) y mi nene estaba por el Súper Dieciocho (establecimiento en calle Lucio Mansilla y 11 de Septiembre) y también escuchó. Los compañeros pasando las vías también escucharon”, señaló otro oyente del programa.

Minutos después y tras varias noticias que suelen hacer estallar la paciencia de la audiencia, Oscar reflexionó: “Para mí fue la paciencia del pueblo que explota”.

“Sí, se escuchó, yo estoy en el barrio Scaduto y se escuchó clarito”, reportó Lázaro y también hubo mensajes desde la zona del Jardín Calcuta y el Barrio Estrada. Franco señaló que “se escuchó dos veces, para mí son los transformadores eléctricos”, mientras Norma afirmó “yo escuché y estoy por La Esperanza”.

“¿Nos está saltando la térmica?”, preguntó Mario mientras se emitía el programa en el que también se informó sobre la falta de datos para la próxima facturación de energía eléctrica.

El presidente del Consejo de Administración de la Coopser, Emilio Longueira indicó: “Se factura como siempre pero no tenemos ninguna comunicación oficial de que tenemos que facturar distinto, de que hubo algún cambio, no hay nada y por las dudas lo chequeé con alguna otra cooperativa pero no hay ningún tipo de documentación oficial que nos diga nada”.