Dólares perdidos: la familia que denunció a los policías reclama su dinero

Mientras se esperan los pasos procesales correspondientes en el marco de la investigación de la denuncia contra al menos dos policías acusados de quitarles a recuperadores de residuos los dólares que encontraron luego de que una mujer los arrojara por error a la basura, la familia que halló esos billetes reclama por su dinero.

Es que en la denuncia dejaron asentado que los efectivos policiales subieron a la pareja a un patrullero, los “pasearon” y, mientras los apuntaban con el arma reglamentaria para exigirles la entrega de los dólares también les quitaron dinero en pesos que tenían en una riñonera.

“A mí no me importan los dólares, me interesa mi plata. La policía no puede andar por el mundo sacándote la billetera. Confío en Dios. Él no quiere cosas chanchas. No me importa qué hicieron con los dólares, pero se llevaron la plata que teníamos ahorraditos para hacernos el baño”, se quejó Nadia Rojas.

La mujer reconoció que cambió un billete de los dólares que encontró y que con eso compró “comida” y otras cosas para sus hijas. “En la ignorancia, nos trajeron chauchas, si no sabíamos el valor que tenía eso”, aseguró.

Reveló además que las personas a las que les cambió moneda extranjera fueron nombradas por los policías cuando les exigieron la entrega. “Yo les entregué todo en confianza de que lo iban a devolver, yo tuve miedo de mi vida, la de mi marido y la de mis hijas”, dijo Rojas.

“No quiero que quede todo en la nada, quiero saber qué va a pasar con mi plata, que eran mis ahorros”, planteó, puesto que hasta el momento, desde que radicó la denuncia, no tuvo novedades por parte de la Justicia en relación al dinero que era de su propiedad y que, aseguró, le quitaron los policías.

Ambos efectivos denunciados fueron allanados por Prefectura, luego de que el Juzgado de Garantías interviniente autorizara a la Fiscalía 11, que investiga el caso, a cumplir con esa diligencia. Además de los domicilios, se presentaron en la Comisaría para requerir el celular de un agente que estaba en servicio y requisar su automóvil.