Docentes y auxiliares reclaman más turnos para hacer carpetas médicas

La situación con el médico laboral de docentes y auxiliares de la educación llegó a los gremios y al Consejo Escolar luego de múltiples quejas que se fueron acrecentando en las últimas semanas a raíz de la cantidad de personas que quedan a diario sin hacer el trámite para la carpeta médica de licencia por enfermedad.

El médico laboral trabaja cuatro horas por la mañana, tres días a la semana, y entrega 40 turnos. Las enfermedades de estación hicieron colapsar esa modalidad y las quejas crecen entre quienes llegan temprano a hacer cola pero se quedan sin número.

Los docentes están presentando notas al Consejo Escolar para que las eleve a la Dirección General de Cultural y Educación en La Plata. "El médico no da abasto y pedimos que se regularice. Atendía lunes, martes y miércoles. Ahora agregaron un día más, pero mucha gente se queda sin ser atendida", explicaron desde Feb.

Desde Suteba pidieron a sus afiliados que quienes hayan tenido algún problema hagan una "presentación por escrito describiendo cada experiencia", para "preparar y engrosar un informe para realizar una presentación a nivel provincial".

"Brindan sólo 40 números que se agotan enseguida, ocasionando inconvenientes en la realización de carpetas médicas y coberturas de cargos suplentes", señalaron. La situación no depende del médico, sino del convenio que Provincia tiene con la prestataria de salud que lo contrata.

Su tarea es meramente administrativa: el médico no hace consulta ni revisa a los pacientes, sno que transcribe lo que dice el certificado de un profesional particular que lleva el agente. Este jueves, reportaron que ya no entregaban números sino que atendía por orden de llegada, de 8.00 a 12.00.

"Si uno pudiera llevar la carpeta y retirarla al otro día, no sólo no perderíamos todo el tiempo que perdemos sino que además evitaríamos estar expuesto a un foco de enfermedades, porque estamos todos esperando ahí", relató una docente.