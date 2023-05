Directora golpeada: qué dijo Valeria González sobre su regreso al cargo

La titular de la dirección de la Escuela Secundaria 8 reflexionó tras los episodios ocurridos en el establecimiento. Hubo madres, alumnos y compañeras de trabajo que la respaldaron y comparten el deseo de su regreso a la dirección para continuar con la tarea que desempeña en la modalidad secundaria dedicada a “comunicación”, una orientación que invita a los adolescentes al mundo de los medios audiovisuales y escritos.

“No quiero entrar en los detalles, porque esto fue lo más violento que yo viví en mi vida. He sufrido pérdidas, he sufrido duelos, pero no estoy acostumbrada. Sabía que me iba a pasar en algún momento, pero uno no espera. Agradezco que me pasó a mí”, dijo el sábado en Sin Galera apuntando a la vicedirectora y la secretaria de la institución que puedieron haber corrido el mismo riesgo.

Aclaró que “nadie le prohibió hablar”, pero que rompía el silencio en el programa para agradecer a los centenares de mensajes de apoyo que recibió desde el martes pasado cuando fue golpeada y escupida por una mamá que en varias oportunidades había protagonizado conflictos en los que sus propios hijas e hijos sufren la falta de intervención de todos los estamentos del estado que han tenido contacto con episodios traumáticos que violan los derechos que como niños y adolescentes detentan.

“Mi escuela no es una mamá violenta, mi escuela es todos los proyectos que tenemos. Es increíble.

Es la primera escuela que tiene la biblioteca ambiental, es la primera escuela que va a tener su radio digital en el mes de junio, es la primera escuela que logra que los alumnos tengan un equipo de teatro activo

que funciona con profesor propio; de millones de proyectos que tenemos adentro.

Por eso me duele que la publicidad en la escuela sea por una mamá violenta”.

Valeria González, directora de la Escuela Secundaria 8

“Uno cuando trabaja con menores primero tenemos que tener muy claro cómo funcionar. La responsabilidad que tenemos como gente de educación”, explicó en torno a los motivos por los cuales no quiso instar a la acción penal contra la agresora: “Si yo no insté a la acción penal es porque sabemos con qué familia estamos tratando y no queríamos enojarla más porque en definitiva lo que nosotros queremos es que se resuelva la situación de los menores”. Valeria González respondió que sigue este caso desde hace más de dos años y que desde el 31 de mayo de 2022 quedaron a la deriva. “Nunca pudimos lograr que esta mamá ni siquiera se presentara en la escuela. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Está todo documentado, tengo la tranquilidad de tener todo documentado”.

Cuando fue consultada por los comunicados que los gremios hicieron públicos, aclaró que no está afiliada a ninguno de los sindicatos. “Leí el documento del gremio que me parece que muchos de los puntos que están ahí es como de gusto ponerlos porque por encima de ese documento hay resoluciones y leyes”, recordó para ilustrar que no hacen falta nuevas herramientas sino que se cumplan las normas que rigen para casos en los que hay alumnos indefensos. “Es un desconocimiento de que eso que están pidiendo ya está; por eso hay leyes superiores que avalan lo actuado. También hay que dejar claro que el resguardo de la imagen de los menores es muy cuidadoso. Yo siempre respeté eso”.

Por último, aseguró que su deseo es volver al establecimiento, aguardar el veredicto de la ART y del psicólogo que debe evaluarla, pero no imagina estar separada de su trabajo. “No estoy comunicada de nada”, anticipó respecto a la protección que deben brindarle a ella y a su familia para continuar con una vida normal y sin amenazas.

“Y esto fue consecuencia de poner ese límite. Nadie se anima a ponerlo en esta familia, en esta señora. No se la pudo comunicar. Se la citó de Jefatura y no asistió. Fue el Servicio Local y no asistió ni llevó a sus hijas, esto puedo corroborarlo”, advirtió a la comunidad educativa. “Yo, la garantía de mi integridad física no la tengo. Y como no lo sé, estoy en una situación muy vulnerable”.