Directora golpeada: qué dijo la Jefa Distrital sobre el violento episodio

Los antecedentes de violencia que culminaron con la directora Valeria González asistida en el Hospital por las lesiones que sufrió tras ser agredida por la mamá de una alumna, fueron analizados esta mañana en el programa Radio Cuarentena.

Publicidad

Tras la lectura de los comunicados en solidaridad con la víctima, llegaron varios comentarios en torno a sucesos que no fueron tomados en cuenta para la intervención de distintos organismos que deben velar por los derechos de niños y adolescentes.

La agresora cuenta con frondosos episodios que dan cuenta de situaciones que han puesto a sus propios hijos en riesgo. Así quedó documentado por este medio en Abril de 2018, cuando un niño tuvo que ser recuperado por la policía en medio de un conflicto que mantenía con su pareja en el marco de procesos en los que investigaban la tenencia de drogas. Tras aquel episodio hubo denuncias de vecinos, denuncias en la Comisaría de la Mujer, intervención frecuente de la policía, acciones en la fiscalía e incluso informes en el Consejo del Menor y la Familia.

Sobre estos hechos, se prefiere guardar silencio pese a que hay menores y adolescentes a los que se considera victimarios cuando en realidad son víctimas. Tampoco los gremios han sentado una postura firme frente a la salvaje agresión que sufrió una docente en ejercicio de su cargo.

Mañana, Valeria González, declarará ante la Fiscal María del Valle Viviani y pese a que no instó a la acción penal por temor a las amenazas que ha recibido en más de una oportunidad contará con la protección de una restricción perimetral y un botón antipánico que ya le fue entregado.

Lorena López es la Jefa de Inspección Educativa del distrito y por primera vez aceptó responder a una nota en este medio. “En este momento estamos en la escuela justamente trabajando en acciones de planificación para poder abordar y tomar decisiones preventivas de cuidado hacia las familias, hacia los docentes y hacia la comunidad porque bueno es muy delicada la situación y repudiable por supuesto”, dijo tras haber asistido al establecimiento donde ocurrieron los hechos.

Más temprano un grupo de madres se había autoconvocado para apoyar a la directora pero sólo asistieron cinco, mientras el resto se dividió entre quienes no enviaron a sus hijos a la escuela y las que recibieron recomendaciones de no formular declaraciones para “no exponer a sus hijos a nuevos conflictos”. Así lo refirió una mamá que rogó por mantener su anonimato.

Otras reconocieron que los hechos que relatan sus hijos son graves y que hace falta que se tomen medidas para evitar que ocurran nuevos hechos de violencia. “El año pasado hubo muchas quejas de padres que hoy en día no están mandando sus chicos a esta escuela”, sostuvo otra mamá y agregó que hay “muchas quejas de que una de las hijas se metía al baño de varones, o abusaba de nenes”, agregó en torno a las conductas de las que se acusa a una de las hijas de la agresora. “Ya viene desde el año pasado. El año pasado la madre de esta chica fingió su muerte y a los tres días estaba caminando por la calle como si nada”, concluyó la mujer que también teme por su integridad.

“Pasa que nosotros como padres no podemos hacer mucho más que apoyar a la directora. Hablo como madre de mis hijas que tengo ahí hace 3 años. Fue una excelente directora, yo no me puedo quejar de los docentes de ahí, entonces no apoyar a la directora o a los docentes, preceptores, vicedirectores o a las maestras, no hay nadie que las pueda ayudar ni dar una mano porque una docente no puede agarrar un alumno y sacarlos afuera ni hacerles nada porque después pasan estos problemas también”, señaló otra de las entrevistadas en el programa de Lilí Berardi.

La nota completa con Lorena López incluyó también el análisis de cifras estadísticas de salud mental y el abordaje de temas sensibles como la depresión en niños y adolescentes a las que se suma una gran cantidad de intentos de suicidios en menores de 14 años.